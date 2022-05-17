Открытие рублевых счетов для оплаты за российский газ противоречит санкциям, — Еврокомиссия

Представители ЕС заявили, что открытие газовыми импортерами рублевых счетов в Газпромбанке будет считаться нарушением санкций. При этом компании все еще могут рассчитываться за российский газ в евро или долларах, согласно контрактам.

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Представители Евросоюза заявили, что открытие газовыми компаниями банковских счетов в рублях для покупки российского газа идет в разрез с санкциями. Импортеры все еще могут покупать газ из РФ, при соблюдении указаний ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

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Европейская комиссия заявила, что компании могут открывать счета в Газпромбанке в евро или долларах, однако открытие счета в рублях, по словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, идет в разрез с указаниями, которые получили страны ЕС.

"Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте, предусмотренной контрактом с Газпромбанком, нарушает санкции", — пояснил он.

В минувшую пятницу Еврокомиссия направила странам ЕС обновленные рекомендации относительно закупки газа, которые предусматривают, что компании должны сделать четкое заявление, что они считают свои обязательства выполненными после оплаты в евро или долларах.

В этих письменных рекомендациях не упоминается требование Москвы открывать дополнительные счета в рублях. Однако в прошлом месяце руководство ЕС заявило, что это противоречит санкциям.

В рекомендациях отмечается, что санкции ЕС не мешают импортерам открывать банковские счета в указанном банке для осуществления платежей по контрактам за поставку природного газа в предусмотренной контрактом валюте.

Ранее Фокус сообщал, что Берлин готовит кризисный план на случай, если Россия отключит газ Германии в одностороннем порядке. Критически важные предприятия Германии, такие как НПЗ, могут перевести на прямое госуправление. В законодательство внесены соответствующие поправки.

Напомним, что власти США впервые ввели санкции против руководства Газпромбанка. Новые ограничения действуют применительно к 27 руководителям банка Газпрома. Однако активы компании пока не заморожены и сделки проводятся.