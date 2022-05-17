Відкриття рублевих рахунків для оплати за російський газ суперечить санкціям, — Єврокомісія

Представники ЄС заявили, що відкриття газовими імпортерами рублевих рахунків у "Газпромбанку" вважатиметься порушенням санкцій. При цьому компанії все ще можуть розраховуватися за російський газ у євро чи доларах, згідно з контрактами.

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Представники Євросоюзу заявили, що відкриття газовими компаніями банківських рахунків у рублях для купівлі російського газу йде врозріз із санкціями. Імпортери все ще можуть купувати газ із РФ за дотримання вказівок ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

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Європейська комісія заявила, що компанії можуть відкривати рахунки в "Газпромбанку" в євро або доларах, проте відкриття рахунку в рублях, за словами представника Єврокомісії Еріка Мамера, йде врозріз із вказівками, які отримали країни ЄС.

"Усе, що виходить за межі відкриття рахунку у валюті, передбаченій контрактом із "Газпромбанком", порушує санкції", — пояснив він.

Минулої п'ятниці Єврокомісія направила країнам ЄС оновлені рекомендації щодо закупівлі газу, які передбачають, що компанії мають зробити чітку заяву, що вони вважають свої зобов'язання виконаними після оплати в євро чи доларах.

У цих рекомендаціях не згадується вимога Москви відкривати додаткові рахунки в рублях. Проте минулого місяця керівництво ЄС заявило, що це суперечить санкціям.

У рекомендаціях наголошується, що санкції ЄС не заважають імпортерам відкривати банківські рахунки у вказаному банку для здійснення платежів за контрактами за постачання природного газу в передбаченій контрактом валюті.

Раніше Фокус повідомляв, що Берлін готує кризовий план на випадок, якщо Росія вимкне газ Німеччині в односторонньому порядку. Критично важливі підприємства Німеччини, такі як НПЗ, можуть перевести на пряме держуправління. До законодавства внесено відповідні зміни.

Нагадаємо, що влада США вперше ввела санкції проти керівництва "Газпромбанку". Нові обмеження діють стосовно 27 керівників банку "Газпрому". Проте активи компанії поки що не заморожені, і угоди проводяться.