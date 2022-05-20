Месть за НАТО: Россия прекращает поставки газа в Финляндию 21 мая

Финская компания работает над тем, чтобы обеспечить доступность газа для своих клиентов из других источников. В Финляндии считают, что Россия таким образом отреагировала на решение государства вступить в Североатлантический Альянс.

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Поставки природного газа из России в Финляндию прекратятся 21 мая в 7 часов утра по московскому времени. Об этом сообщается на официальной странице финской государственной энергетической компании Gasum, с которой у ООО "Газпром Экспорт" был контракт.

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Как рассказали в компании, уведомление от российской стороны пришло лишь сегодня, 20 мая, во второй половине дня.

В течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ по газопроводу-интерконнектору Balticconnector, соединяющему финские и эстонские газовые сети. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в селе Инчукалнс. Автозаправочные станции Gasum в зоне газораспределения продолжат работу в обычном режиме.

"Очень прискорбно, что поставки природного газа по нашему контракту [с "Газпромом"] теперь будут прекращены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации, так что если в газотранспортной сети не будет перебоев, то мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов в ближайшие месяцы", — прокомментировал генеральный директор Gasum Мика Вильянен.

Финская газета Iltalehti рассказала о том, что Россия планирует прекратить поставки газа в страну, еще 13 мая. По информации журналистов, ключевые финские политики были предупреждены об этом, хотя не сообщалось, откуда поступило предупреждение.

Как считают в Финляндии, это решение стало реакцией России на заявку скандинавской страны о членстве в НАТО.

Также на этой неделе, 17 мая, Финляндия отказалась платить "Газпрому" в рублях, как этого требует Москва. В связи с этим Gasum также предупредил своих клиентов о высоком риске прекращении поставок газа из России.

Напомним, 18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг назвал это историческим шагом. Теперь страны НАТО должны одобрить заявку.

Ранее Путин пригрозил ответной реакцией на вступление Финляндии и Швеции в военно-политический блок.