Путин пригрозил ответной реакцией на вступление Финляндии и Швеции в НАТО (видео)

По словам президента России, у РФ нет проблем со скандинавскими странами и их присоединение к Североатлантическому Альянсу не несет угрозы. Однако страна-агрессор все равно ответит на расширение военной инфраструктуры.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, а их вступление в НАТО не представляет угрозы для РФ. Тем не менее, расширение Североатлантического Альянса за их счет все равно вызовет ответную реакцию страны-агрессора. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Непосредственной угрозы из-за расширения (Альянса) за счет этих стран для России не создается, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию безусловно вызовет нашу ответную реакцию", — подчеркнул президент РФ.

По словам Путина, расширение НАТО в целом — "это проблема, которая создается совершенно искусственно". Глава России считает, что включение новых членов в военно-политический блок происходит в интересах США, а сам Альянс используется как инструмент американской внешней политики.

"Это делается весьма настойчиво, искусно и весьма агрессивно", — прокомментировал Путин. По его мнению, это "усугубляет непростую международную обстановку в области безопасности".

ОДКБ — военно-политическая организация, в которую сегодня, помимо России, входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Вчера исполнилось 20 лет со дня основания организации.

В начале февраля этого года в российских СМИ появились новости о том, что ОДКБ станет "альтернативой НАТО".

Напомним, в воскресенье 15 мая стало известно об официально принятом решении властей Финляндии о вступлении в НАТО. Лидер Финляндии Саули Ниинисте считает, что вступление в Североатлантический альянс укрепит безопасность его страны на фоне постоянных угроз со стороны России.

Перед этим Ниинисте провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в свою очередь сказал, что этот шаг является ошибкой.