Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил Путину о планах вступить в НАТО

Путин уже назвал решение вступить в НАТО "ошибочным", поскольку никаких угроз ее безопасности нет

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Президент Финляндии Саули Ниинисте провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Саули сообщил, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО. Телефонный разговор происходил по инициативе финской стороны. Об этом говорится в сообщении канцелярии финского президента.

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Ниинисте заявил Путину, насколько бесповоротно озвученные в конце 2021 года требования России заблокировать вступление Финляндии в НАТО и нападение России на Украину в феврале 2022 года изменили условия безопасности в Финляндии.

"Президент Ниинисте заявил, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на членство в НАТО", – говорится в сообщении.

"Разговор был прямым и четким и велся без эскалации. Дискуссия была прямолинейной и недвусмысленной и прошла без нагнетания. Избегать напряженности считалось важным", — отметил Саули Ниинисте в сообщении канцелярии.

Президент Финляндии подчеркнул, что он уже говорил президенту Путину во время их первой встречи в 2012 году, что каждое независимое государство максимизирует свою собственную безопасность.

Финский президент напомнил Путину, что он сказал на их первой встрече в 2012 году, что каждая независимая нация максимизирует собственную безопасность.

"Это все еще так. Присоединившись к НАТО, Финляндия укрепит свою безопасность и возьмет на себя ответственность. Финляндия хочет и дальше решать практические проблемы, которые порождает пограничное соседство, фактически и профессионально", – говорится в сообщении.

Также Саули Ниинисте выразил глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной России в Украине и подчеркнул необходимость мира. Он также передал сообщения от президента Украины Владимира Зеленского об обеспечении эвакуации мирного населения.

В Кремле в свою очередь заявили, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета "был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет". Именно так выразился президент РФ в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте, отмечают в пресс-службе.

"Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", — подчеркнули в пресс-службе.

Также упомянули, что Путин заявил, что переговорный процесс между российскими и украинскими представителями был фактически приостановлен Киевом, "не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге", — говорится в сообщении.

Высказалась и министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен. По ее словам, страна готова к любым "неприятным мерам" в ответ на стремление Финляндии вступить в НАТО. И уже разработан комплекс мер на случай возможных действий РФ в ответ на подачу Хельсинки заявки на вступление в НАТО. "У нас нет никакой паники, мы не боимся. Мы готовимся к любому виду действий. Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз", — добавила министр.

"Вступление в НАТО наш собственный выбор, он не направлен против кого бы то ни было. НАТО — оборонительный альянс, нашей целью было обзавестись большим числом партнеров в сфере безопасности. У нас есть сосед, который способен действовать в безжалостной манере", — сказала Туппурайнен отметила, что Финляндия "готова к любым неприятным действиям" со стороны РФ.

Комментируя высказывания президента РФ о том, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, Туппурайнен заявила, что Хельсинки "никому не позволит диктовать себе решения".

"Финляндия — это суверенная страна, как и Украина. У нас есть право принимать самостоятельные решения, это базовый принцип ОБСЕ", — подчеркнула она.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

А с 14 мая Россия перестанет продавать электроэнергию в Финляндию, что грозит поставщику потерями. А финский оператор Fingrid планирует компенсировать недостачу собственным электричеством и поставками из Швеции.