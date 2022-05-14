Президент Фінляндії Саулі Нійністе повідомив Путіну про плани вступу в НАТО

Телефонна розмова проходила з ініціативи фінської сторони.

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Саулі повідомив, що Фінляндія найближчими днями ухвалить рішення подати заявку на членство в НАТО. Телефонна розмова відбувалася з ініціативи фінської сторони. Про це йдеться в повідомленні канцелярії фінського президента.

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Нійністе заявив Путіну, наскільки безповоротно озвучені наприкінці 2021 року вимоги Росії заблокувати вступ Фінляндії в НАТО та напад Росії на Україну в лютому 2022 року змінили умови безпеки у Фінляндії.

"Президент Нійністе заявив, що Фінляндія найближчими днями ухвалить рішення подати заявку на членство в НАТО", — йдеться в повідомленні.

"Розмова була прямою та чіткою і велася без ескалації. Дискусія була прямолінійною та недвозначною і пройшла без нагнітання. Уникати напруженості вважалося важливим", — зазначив Саулі Нійністе в повідомленні канцелярії.

Президент Фінляндії наголосив, що він уже говорив президенту Путіну під час їхньої першої зустрічі у 2012 році, що кожна незалежна держава максимізує свою власну безпеку.

"Це все ще так. Приєднавшись до НАТО, Фінляндія зміцнить свою безпеку та візьме на себе відповідальність. Фінляндія хоче й надалі вирішувати практичні проблеми, які породжує прикордонне сусідство, фактично та професійно", — йдеться в повідомленні.

Також Саулі Нійністе висловив глибоке занепокоєння людськими стражданнями, викликаними війною Росії в Україні та наголосив на необхідності миру. Він також передав повідомлення від президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення евакуації мирного населення.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністерка Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни в НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.

А з 14 травня Росія перестане продавати електроенергію у Фінляндію, що загрожує постачальнику втратами. А фінський оператор Fingrid планує компенсувати нестачу власною електрикою та постачаннями зі Швеції.