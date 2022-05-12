Фінляндія офіційно оголосила про вступ у НАТО, Швеція — наступна

НАТО збільшить військову присутність у Скандинавії, повністю оточивши Росію в Балтійському морі й Арктиці. Президент Фінляндії звинувачує в ситуації главу країни-агресора Володимира Путіна.

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністерка Санна Марін заявили про необхідність вступу країни в НАТО. Про це йдеться в повідомленні канцелярії глави держави.

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Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії та діяльність всього Альянсу, Фінляндія має негайно подати заявку на членство в НАТО, заявив президент.

"Потрібен був час, щоб парламент і суспільство визначили позицію щодо цього питання. Час потрібен був і для тісних міжнародних контактів із НАТО і її членами, зі Швецією. Сподіваємося, що національні кроки, необхідні для ухвалення цього рішення, швидко ухвалять за кілька днів", — зазначив офіс голови Фінляндії.

[ + – ] Марін і Нійністе роблять заяву про необхідність вступу в НАТО

Тепер парламентські партії Фінляндії мають зустрітися й обговорити позиції.

Очікування оголошення вступу Фінляндії в НАТО настільки високе, що будь-яке інше повідомлення стане великою новиною, сказала професорка політичної історії Гельсінкського університету Юхана Аунеслуома.

Reuters із посиланням на кількох дипломатів і чиновників пише, що Швеція незабаром вчинить аналогічно та приєднається до Альянсу. Після цього рішенням буде збільшення військової присутності в скандинавському регіоні, кажуть співрозмовники.

Норвегія, Данія та країни Балтії вже входять у НАТО, тому додавання Фінляндії та Швеції може роздратувати Москву, яка постійно говорить про загрозу розширення НАТО, зазначило агентство.

Нійністе 11 травня звинувачував президента РФ Володимира Путіна в ситуації, що склалася, і подальшому розширенні НАТО.

"Якщо йому не подобається, що ми об'єдналися, моя відповідь Росії буде такою: ви стали причиною цього, подивіться в дзеркало", — сказав фінський лідер.

Фінляндія, що має спільний кордон із Росією близько 1,3 тис. км, особливо вразлива, тому що кордон важко захистити від нападу зі сходу. Якщо Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО, Росія опиниться в повному оточенні в Балтійському морі й Арктиці, пише оглядач британського каналу Sky News Філіп Вайтсайд.

[ + – ] НАТО оточить РФ у Балтійському морі й Арктиці

Воєнні дії проти скандинавських країн здаються малоймовірними з огляду на залучення військ РФ до бойових дій в Україні. Багато російських військовослужбовців, відправлених до кордону з Фінляндією, перевели в Україну, де вони зазнали значних втрат, сказала фінська дипломатка й наукова співробітниця Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Хелі Хаутала.

Нагадаємо, що 11 травня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав договір про взаємні гарантії безпеки зі Швецією та обіцяв їй підтримку при вступі в НАТО.

Фокус уже писав про погрози РФ розмістити ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Калінінградській області після вступу в НАТО Фінляндії чи Швеції.

У квітні Росія стягувала війська до кордону з Фінляндією, очевидці бачили, як важке ракетне озброєння везуть трасою з Санкт-Петербурга.