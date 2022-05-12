Финляндия официально объявила о вступлении в НАТО, Швеция – следующая
НАТО увеличит военное присутствие в Скандинавии, полностью окружив Россию в Балтийском море и Арктике. Президент Финляндии винит в сложившейся ситуации главу страны-агрессора Владимира Путина.
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Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин заявили о необходимости вступления страны в НАТО. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы государства.
Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии и деятельность всего Альянса, Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО, заявил президент.
"Потребовалось время, чтобы парламент и общество определили позицию по этому вопросу. Время нужно было и для тесных международных контактов с НАТО и ее членами, со Швецией. Надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, быстро примут за несколько дней", – отметил офис главы Финляндии.
Теперь парламентские партии Финляндии должны встретиться и обсудить позиции.
Ожидание объявления о вступлении Финляндии в НАТО настолько высоко, что любое другое сообщение станет большой новостью, сказала профессор политической истории Хельсинкского университета Юхана Аунеслуома.
Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов и чиновников пишет, что Швеция вскоре поступит аналогично и присоединится в Альянсу. Вслед за этим решением последует увеличение военного присутствия в скандинавском регионе, говорят собеседники.
Норвегия, Дания и страны Балтии уже входят в НАТО, поэтому добавление Финляндии и Швеции, может разозлить Москву, которая постоянно говорит об угрозе расширения НАТО, отметило агентство.
Ниинисте 11 мая обвинял президента РФ Владимира Путина в сложившейся ситуации и последующем расширении НАТО.
"Если ему не нравится, что мы объединились, мой ответ России будет такой: вы стали причиной этого, посмотрите в зеркало", — сказал финский лидер.
Финляндия, имеющая общую границу с Россией около 1,3 тыс. км особенно уязвима, потому что границу трудно защитить от нападения с востока. Если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, Россия окажется в полном окружении в Балтийском море и Арктике, пишет обозреватель британского канала Sky News Филип Уайтсайд.
Военные действия против скандинавских стран кажутся маловероятными, учитывая вовлеченность войск РФ в боевые действия в Украине. Многие из российских военнослужащих, отправленных к границе с Финляндией, перевели в Украину, где они понесли значительные потери, сказала финский дипломат и научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Хели Хаутала.
Напомним, что 11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал договор о взаимных гарантиях безопасности со Швецией и обещал ей поддержку при вступлении в НАТО.
Фокус уже писал об ответных угрозах РФ разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининградской области после вступления в НАТО Финляндии или Швеции.
В апреле Россия стягивала войска к границе с Финляндией, очевидцы видели, как тяжелое ракетное вооружение везут по трассе из Санкт-Петербурга.