Финляндия официально объявила о вступлении в НАТО, Швеция – следующая

НАТО увеличит военное присутствие в Скандинавии, полностью окружив Россию в Балтийском море и Арктике. Президент Финляндии винит в сложившейся ситуации главу страны-агрессора Владимира Путина.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин заявили о необходимости вступления страны в НАТО. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы государства.

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Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии и деятельность всего Альянса, Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО, заявил президент.

"Потребовалось время, чтобы парламент и общество определили позицию по этому вопросу. Время нужно было и для тесных международных контактов с НАТО и ее членами, со Швецией. Надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, быстро примут за несколько дней", – отметил офис главы Финляндии.

[ + – ] Марин и Ниинисте делают заявление о необходимости вступить в НАТО

Теперь парламентские партии Финляндии должны встретиться и обсудить позиции.

Ожидание объявления о вступлении Финляндии в НАТО настолько высоко, что любое другое сообщение станет большой новостью, сказала профессор политической истории Хельсинкского университета Юхана Аунеслуома.

Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов и чиновников пишет, что Швеция вскоре поступит аналогично и присоединится в Альянсу. Вслед за этим решением последует увеличение военного присутствия в скандинавском регионе, говорят собеседники.

Норвегия, Дания и страны Балтии уже входят в НАТО, поэтому добавление Финляндии и Швеции, может разозлить Москву, которая постоянно говорит об угрозе расширения НАТО, отметило агентство.

Ниинисте 11 мая обвинял президента РФ Владимира Путина в сложившейся ситуации и последующем расширении НАТО.

"Если ему не нравится, что мы объединились, мой ответ России будет такой: вы стали причиной этого, посмотрите в зеркало", — сказал финский лидер.

Финляндия, имеющая общую границу с Россией около 1,3 тыс. км особенно уязвима, потому что границу трудно защитить от нападения с востока. Если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, Россия окажется в полном окружении в Балтийском море и Арктике, пишет обозреватель британского канала Sky News Филип Уайтсайд.

[ + – ] НАТО окружит РФ в Балтийском море и Арктике

Военные действия против скандинавских стран кажутся маловероятными, учитывая вовлеченность войск РФ в боевые действия в Украине. Многие из российских военнослужащих, отправленных к границе с Финляндией, перевели в Украину, где они понесли значительные потери, сказала финский дипломат и научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Хели Хаутала.

Напомним, что 11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал договор о взаимных гарантиях безопасности со Швецией и обещал ей поддержку при вступлении в НАТО.

Фокус уже писал об ответных угрозах РФ разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининградской области после вступления в НАТО Финляндии или Швеции.

В апреле Россия стягивала войска к границе с Финляндией, очевидцы видели, как тяжелое ракетное вооружение везут по трассе из Санкт-Петербурга.