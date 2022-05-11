Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности со Швецией и Финляндией

Премьер-министр Великобритании пообещал поддержать северные страны в случае, если они решат вступить в НАТО.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, сообщает Sky News.

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Во время официального визита, Джонсон подписал договор о взаимных гарантиях безопасности со шведской стороной, а также пообещал поддержать страну в случае, если она вступит в НАТО.

"Я уверен, что Великобритания поддержит любой курс действий, который определит для себя Швеция. Мы будем настолько полезными и поддержим, насколько сможем", — сказал он после подписания пакта, согласно которому Великобритания поможет Швеции и Финляндии в случае военного обострения на их территории.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в стране обеспокоены возможной российской агрессией.

"Мы изучаем все возможные варианты, и НАТО — один из них, который находится на столе переговоров. Мы обсудили с несколькими странами, как они видят этот "серый период" (от подачи заявки на вступление) до того, как мы станем полноправными членами. Мы получили заверения из нескольких стран. Сегодня я здесь с Борисом Джонсоном, на прошлой неделе у меня была пресс-конференция с (канцлером Германии) Олафом Шольцем, на прошлой неделе у меня также был наш министр иностранных дел в Вашингтоне", — отметила глава шведского правительства.

Тем временем премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что возможность вступления ее страны в НАТО была связана с безопасностью ее граждан.

Ожидается, что на этой неделе две страны объявят о своих позициях в отношении членства в НАТО, что может стать серьезным ударом по России, поскольку ее военные силы пытаются добиться решающих успехов на Украине.

"Если Финляндия сделает этот исторический шаг, то это ради безопасности наших граждан. Вступление в НАТО укрепит все международное сообщество, выступающее за общие ценности", — заявила Санна Марин.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Россия угрожает развернуть ядерное оружие в Калининградской области, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Бывший российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что скандинавским странам придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".