В РФ грозятся развернуть ядерное оружие в Балтике, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО

Бывший российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что скандинавским странам придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

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В России грозятся разместить ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Европейской части России — Калининградской области. Это произойдет, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Такое заявление сделал Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает британское издание "Reuters".

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Российский политик заявил, что в случае вступление двух Скандинавских стран в Альянс Россия будет вынуждена усилить свои сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы в Балтийском море. Кроме того, российский политик намекнул, что больше не может быть и речи о "безъядерной" Балтии, где находится Калининградская область России между Польшей, Германией и Литвой.

"Ни о каком безъядерном статусе Балтики больше не может быть и речи — баланс должен быть восстановлен", — сказал бывший президент РФ.

Медведев надеется, что Швеция и Финляндия поймут смысл сказанного. В обратном случае российский политик пригрозил, что им придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".

Бывший российский премьер утверждает, что желание вступить в Альянс появилось не из-за начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он заявил, что еще до войны были силы, которые хотели "затащить их в альянс". Он добавил, что общество в этих странах "расколото примерно пополам".

"Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряженности вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома", — сказал он.

В свою очередь Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининграде еще до полномасштабной войны против Украины.

"В Калининграде всегда хранилось ядерное оружие… Об этом прекрасно знает международное сообщество, страны региона… Они используют это как угрозу", — сказал он.

В 2018 году Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что в Калининградской области размещены комплексы "Искандеры" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов, в которых могут содержаться ядерные боеголовки.

"Разместили, да размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень по первоочередному уничтожению", — сказал он тогда.

Напомним, 14 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что одним из последствий начала войны России против Украины станет вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, таким образом "Кремль получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга".

Ранее, 13 апреля СМИ сообщили, что Швеция решила подать заявку на вступление в военный блок. Параллельно этому решению в Финляндии начались дебаты о возможности присоединению к Альянсу.

12 апреля Россия начала стягивать к границе с Финляндией войска. Очевидцы засняли движение тяжелого ракетного вооружения по трассе, которая ведет из Санкт-Петербурга.