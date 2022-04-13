Швеция приняла решение подать заявку на членство в НАТО, — СМИ

По данным издания, параллельно шведскому решению в Финляндии начались дебаты о возможности присоединения к Альянсу.

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон приняла решение подавать заявку для членства в НАТО. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet, ссылаясь на источники в партии социал-демократов.

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Указывается, что цель премьера состоит в том, чтобы Швеция стала членом НАТО уже в июне 2022 года. Подать заявку на членство в Альянсе планируется на саммите 29 июня.

Вместе с этим в Финляндии стартовали дебаты о возможности вступления в Североатлантический альянс.

Также сегодня, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин проведет встречу с преьмер-министром Швеции Магдаленой Андрессон в Стокгольме. Тема саммита — обсуждения обстановки в сфере безопасности в Европе, а также дебаты о политике безопасности в двух странах.

Отметим, что 12 апреля пресс-секретарь Путина Песков заявил, что вступление в НАТО будет говорить о конфронтации.

"Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность", – объяснил Песков.

После этого заявления в сети появилась информация, что Россия начала подтягивать войска в сторону границы с Финляндией.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг заверил, что Швеция и Финляндия смогут присоединиться к организации по ускоренной процедуре.