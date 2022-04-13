Швеція вирішила подати заявку на членство в НАТО, — ЗМІ

За даними видання, паралельно шведському рішенню у Фінляндії розпочалися дебати щодо можливості приєднання до Альянсу.

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Прем'єр-міністриня Швеції Магдалена Андерссон вирішила подавати заявку на членство в НАТО. Про це повідомляє видання Svenska Dagbladet, посилаючись на джерела у партії соціал-демократів.

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Вказується, що мета прем'єра полягає в тому, щоб Швеція стала членом НАТО вже у червні 2022 року. Подати заявку на членство в Альянсі планується на саміті 29 червня.

Водночас у Фінляндії стартували дебати щодо можливості вступу до Північноатлантичного альянсу.

Також сьогодні, 13 квітня, прем'єр-міністриня Фінляндії Санна Марін проведе зустріч із прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андрессон у Стокгольмі. Тема саміту — обговорення обстановки у сфері безпеки у Європі, а також дебати щодо політики безпеки у двох країнах.

Зазначимо, що 12 квітня речник Путіна Пєсков заявив, що вступ у НАТО буде говорити про конфронтацію.

"Ми неодноразово говорили, що сам собою альянс є скоріше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той альянс, який забезпечує мир і стабільність", — пояснив Пєсков.

Після цієї заяви в мережі з'явилася інформація, що Росія почала підтягувати війська у бік кордону із Фінляндією.

Нагадаємо, генсек НАТО Столтенберг запевнив, що Швеція та Фінляндія зможуть приєднатися до організації за прискореною процедурою.