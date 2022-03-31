Финляндия и Швеция смогут быстро вступить в НАТО, если подадут заявку, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО считает, что Финляндия должна для себя решить, хочет ли она вступить в Альянс.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Швеция и Финляндия смогут присоединиться к НАТО по быстрой процедуре, если решат подать заявку на вступление. Эти две скандинавских страны соответствуют стандартам НАТО, а Финляндия является близким партнером организации. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на брифинге.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Финляндия должна решить для себя, хочет ли она войти в Альянс. В свою очередь, НАТО будет уважать любой выбор, включая намерения остаться внеблоковым нейтральным государством.

"Финляндия — очень близкий партнер НАТО. Вооруженные силы Финляндии и Швеции соответствуют стандартам НАТО. Если они направят заявки, я ожидаю, что это будет воспринято положительно, будет найден путь, как быстро договориться по протоколу о вступлении и направляться по пути к членству НАТО", — сказал он.

26 марта президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО повисит напряженность в отношениях с Россией. Однако он добавил, что преимуществ вступления в Альянс больше, чем недостатков. А самое важное — найти решение для безопасности его страны.

Тем временем поддержка присоединения Финляндии в военный блок растет среди финнов. По данным последнего социологического исследования организации Kantar TNS Helsingin Sanomat, 61% жителей выступают за вступление в НАТО, 16% против, а 23% не определились. Предыдущий опрос, который проводился 18-23 марта, показал, что сторонников НАТО в Финляндии 54%, а противников — 21%.

Напомним, 29 марта стало известно, что Украина примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО, который состоится 6-7 апреля в Брюсселе. Там также будут представители Финляндии, Швеции, Грузии и других стран.

Ранее, 25 апреля в МИД России сообщили, что вступление Финляндии в Альянс будет иметь военно-политические последствия. Представительница российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва продолжает рассматривать линию правительства Финляндии на продолжение политики неприсоединения в НАТО.