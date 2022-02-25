Финляндию будут ждать военно-политические последствия, если она вступит в НАТО, — МИД РФ

Мария Захарова утверждает, что Москва продолжает рассматривать линию правительства Финляндии на продолжение политики неприсоединения в Альянс.

Представительница МИД России Мария Захарова отреагировала на новость о том, что Финляндия заявила о готовности подать заявку в НАТО. Захарова пригрозила Финляндии войной, если страна присоединится в НАТО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в Twitter.

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По словам Захаровой, Москва рассматривает линию финляндского правительства на продолжение политики неприсоединения в Альянс. Она утверждает, что это важный фактор для обеспечения безопасности и стабильности на севере Европы. В противном случае Кремель будет осуществлять военно-политичекские действия на Финляндию.

"Присоединение Финляндии к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия", — написали в российском дипломатическом ведомстве.

23 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности страны.

Напомним, 25 февраля стало известно, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной. По словам Министра обороны Великобритании Джейса Хиппи, Альянс в таком случае будет втянут в войну с Россией. Он добавил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Ранее, 24 февраля в пресс-службе НАТО заявили, что Альянс усиливает свой восточный фланг из-за российского вторжения в Украину. Однако в боевые действия в Украине вмешиваться не будут. Также руководство НАТО призвало Владимира Путина свернуть с пути войны в Украине. В ведомстве добавили, что союзники и партнеры НАТО сделали все возможное для продолжения дипломатии и диалога с Россией.