НАТО усиливает свой восточный фланг, в боевые действия не вмешивается

Руководство Альянса просит Россию свернуть с пути эскалации ситуации в Украине.

НАТО разворачивает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в Восточной Европе, а также дополнительные морские средства. Также повышается готовность сил Альянса реагировать на все непредвиденные обстоятельства, сообщает пресс-служба НАТО.

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"Сегодня мы провели консультации по статье 4 Вашингтонского договора. Мы решили, в соответствии с нашим оборонительным планом по защите всех союзников, предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны по всему Североатлантическому союзу", — говорится в заявлении.

Руководство НАТО подчеркивает, что их действия являются превентивными, и не должны привести к дальнейшей эскалации ситуации.

В заявлении НАТО также сказано, что их союзники и партнеры приложили все усилия для продолжения дипломатии и диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне, и внесли множество существенных предложений по укреплению безопасности всех стран в евроатлантическом регионе. Неоднократно Россию приглашали к переговорам в Совете Россия-НАТО. Россия до сих пор не ответила взаимностью. Это Россия, и только Россия, выбрала эскалацию.

Руководство НАТО самым решительным образом призывает Россию свернуть с избранного ею пути насилия и агрессии. Руководители России должны нести полную ответственность за последствия своих действий. Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену.

Ранее Фокус сообщал, что Россия атаковала Украину рано утром 24 февраля 2022 года. Был произведен ракетный обстрел украинской территории, удару подверглись аэродромы, склады ГСМ и боеприпасов, объекты инфраструктуры.