НАТО посилює свій східний фланг, у бойові дії не втручається

Керівництво Альянсу просить Росію звернути із шляху ескалації ситуації в Україні.

НАТО розгортає додаткові сухопутні та повітряні сили в Східній Європі, а також додаткові морські засоби. Також підвищується готовність сил Альянсу реагувати на всі непередбачувані обставини, повідомляє пресслужба НАТО.

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"Сьогодні ми провели консультації по статті 4 Вашингтонського договору. Ми вирішили, відповідно до нашого оборонного плану захисту всіх союзників, зробити додаткові кроки для подальшого зміцнення стримування та оборони по всьому Альянсу", — йдеться у заяві.

Керівництво НАТО наголошує, що їхні дії є превентивними і не повинні призвести до подальшої ескалації ситуації.

У заяві НАТО також сказано, що їхні союзники та партнери доклали всіх зусиль для продовження дипломатії та діалогу з Росією, зокрема на найвищому рівні, та внесли багато суттєвих пропозицій щодо зміцнення безпеки всіх країн у євроатлантичному регіоні. Неодноразово Росію запрошували до переговорів у Раді Росія-НАТО. Росія й досі не відповіла взаємністю. Це Росія, і лише Росія, обрала ескалацію.

Керівництво НАТО рішуче закликає Росію звернути з обраного нею шляху насильства та агресії. Керівники Росії мають нести повну відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже високу економічну та політичну ціну.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія атакувала Україну рано-вранці 24 лютого 2022 року. Було здійснено ракетний обстріл української території, удару зазнали аеродроми, склади ПММ та боєприпасів, об'єкти інфраструктури.