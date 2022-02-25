Фінляндію чекатимуть військово-політичні наслідки, якщо вона вступить до НАТО, — МЗС РФ

Марія Захарова стверджує, що Москва продовжує розглядати лінію уряду Фінляндії щодо продовження політики неприєднання до Альянсу.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на новину, що Фінляндія заявила про готовність подати заявку до НАТО. Захарова погрожувала Фінляндії війною, якщо країна приєднається до НАТО. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії у Twitter.

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За словами Захарової, Москва розглядає лінію фінського уряду на продовження політики неприєднання до Альянсу. Вона стверджує, що це важливий фактор для забезпечення безпеки та стабільності на півночі Європи. Інакше Кремль здійснюватиме військово-політичні дії на Фінляндію.

"Приєднання Фінляндії до НАТО мало б серйозні воєнно-політичні наслідки", — написали в російському дипломатичному відомстві.

23 лютого прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО, якщо гостро постане питання національної безпеки країни.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною. За словами Міністра оборони Великобританії Джеймса Гіппі, Альянс у такому разі буде втягнутий у війну з Росією. Він додав, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю проти України.

Раніше, 24 лютого, у пресслужбі НАТО заявили, що Альянс посилює свій східний фланг через російське вторгнення в Україну. Однак у бойові дії в Україні не втручатимуться. Також керівництво НАТО закликало Володимира Путіна повернути з шляху війни в Україні. У відомстві додали, що союзники та партнери НАТО зробили все можливе для продовження дипломатії та діалогу з Росією.