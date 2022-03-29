Украина примет участие в новом заседании Североатлантического совета НАТО

В одной из встреч, помимо министров иностранных дел стран-членов Альянса, будут также присутствовать главы МИД Грузии, Финляндии, Швеции и других стран.

Украина примет участие в заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 6-7 апреля, которое пройдет под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно программе мероприятий, 6 апреля состоится встреча в формате рабочего ужина, а на следующий день состоится две сессии встреч. На первой в очном или дистанционном формате, помимо министров стран-членов НАТО, будут присутствовать главы МИД Украины, Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии и Швеции.

По итогам встреч 7 апреля генсек Альянса выступит с брифингом.

Напомним, недавно Польша предложила перебросить миротворческий контингент под эгидой НАТО в Украину для прекращения полномасштабного вторжения со стороны РФ.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Альянсу призвал страны-члены организации предоставить стране хотя бы 1% своих танков и авиации для защиты в войне против России.