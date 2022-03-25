Состоит из 10 пунктов: Польше представила план по спасению Украины от России

Документ предусматривает отключение всех банков РФ от SWIFT и организацию блокады кораблей и автомобильного транспорта. Кроме того, Варшава не исключает отправку миротворцев НАТО в Украину.

Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по спасению Украины, которая уже месяц противостоит армии РФ. Детали стратегии в своей статье для издания Politico обнародовал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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По его словам, украинские военнослужащие сейчас держат оборону Киева не только за будущее Украины, но и всей Европы. Моравецкий предупредил, что если столица нашей страны падет — это будет концом европейского континента.

Помимо скорейшего прекращения платежей за российские энергоресурсы, Польша, Словения и Чехия, по словам премьер-министра, подготовили план из 10 пунктов для поддержки Украины, которые могут способствовать прекращению полномасштабной войны.

План спасения Украины из 10 пунктов

отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT, иначе экономика страны-агрессора адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель;

введение общей политики предоставления убежища российским солдатам, которые отказываются служить преступному режиму в Москве;

полное прекращение российской пропаганды в Европе, поскольку свобода слова не подразумевает право на ложь;

полная блокировка российских кораблей в европейских портах;

тотальная блокада для автомобильного транспорта в Россию и из РФ;

введение санкций не только на олигархов, но и в отношении всех российской бизнес-элиты;

приостановление выдачи виз для всех российских граждан, желающих въехать в ЕС. Россияне, по мнению союзников Украины, должны понимать последствия этой войны;

введение санкций против всех членов пропутинской партии "Единая Россия";

внедрение полного запрета на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы для войны;

исключение Россию из всех международных организаций, поскольку цивилизованные страны не могут сидеть за одним столом с преступниками.

Моравецкий отметил, что если этот план не остановит Владимира Путина — Европа должна пойти дальше.

"Мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: Мы должны защитить народ Украины своим собственным щитом. Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где находится красная линия — линия, которую он не может пересечь. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может служить оправданием пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может сдерживать нас. В противном случае Путин пойдет еще дальше", — предупредил премьер-министр Польши своих союзников и призвал страны Европы найти в себе мужество, чтобы одобрить план по спасению Украины.

Напомним, на саммите НАТО президент Польши Анджей Дуда планировал предложить Альянсу отправить своих миротворцев в Украину.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский в обращении к НАТО призвал страны Альянса предоставить хотя бы 1% своих танков и авиации для защиты от российской армии.