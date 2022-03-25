Состоит из 10 пунктов: Польше представила план по спасению Украины от России
Документ предусматривает отключение всех банков РФ от SWIFT и организацию блокады кораблей и автомобильного транспорта. Кроме того, Варшава не исключает отправку миротворцев НАТО в Украину.
Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по спасению Украины, которая уже месяц противостоит армии РФ. Детали стратегии в своей статье для издания Politico обнародовал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
По его словам, украинские военнослужащие сейчас держат оборону Киева не только за будущее Украины, но и всей Европы. Моравецкий предупредил, что если столица нашей страны падет — это будет концом европейского континента.
Помимо скорейшего прекращения платежей за российские энергоресурсы, Польша, Словения и Чехия, по словам премьер-министра, подготовили план из 10 пунктов для поддержки Украины, которые могут способствовать прекращению полномасштабной войны.
План спасения Украины из 10 пунктов
- отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT, иначе экономика страны-агрессора адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель;
- введение общей политики предоставления убежища российским солдатам, которые отказываются служить преступному режиму в Москве;
- полное прекращение российской пропаганды в Европе, поскольку свобода слова не подразумевает право на ложь;
- полная блокировка российских кораблей в европейских портах;
- тотальная блокада для автомобильного транспорта в Россию и из РФ;
- введение санкций не только на олигархов, но и в отношении всех российской бизнес-элиты;
- приостановление выдачи виз для всех российских граждан, желающих въехать в ЕС. Россияне, по мнению союзников Украины, должны понимать последствия этой войны;
- введение санкций против всех членов пропутинской партии "Единая Россия";
- внедрение полного запрета на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы для войны;
- исключение Россию из всех международных организаций, поскольку цивилизованные страны не могут сидеть за одним столом с преступниками.
Моравецкий отметил, что если этот план не остановит Владимира Путина — Европа должна пойти дальше.
"Мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: Мы должны защитить народ Украины своим собственным щитом. Если мы хотим восстановить мир, Путин должен знать, где находится красная линия — линия, которую он не может пересечь. Тот факт, что у России есть ядерный арсенал, не может служить оправданием пассивности. Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может сдерживать нас. В противном случае Путин пойдет еще дальше", — предупредил премьер-министр Польши своих союзников и призвал страны Европы найти в себе мужество, чтобы одобрить план по спасению Украины.
Напомним, на саммите НАТО президент Польши Анджей Дуда планировал предложить Альянсу отправить своих миротворцев в Украину.
Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский в обращении к НАТО призвал страны Альянса предоставить хотя бы 1% своих танков и авиации для защиты от российской армии.