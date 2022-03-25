Складається з 10 пунктів: Польща представила план порятунку України від Росії

Документ передбачає відключення всіх банків РФ від SWIFT та організацію блокади кораблів та автомобільного транспорту. Крім того, Варшава не відкидає відправлення миротворців НАТО до України.

Польща, Словенія та Чехія підготували план з 10 пунктів порятунку України, яка вже місяць протистоїть армії РФ. Деталі стратегії у статті для видання Politico оприлюднив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

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За його словами, українські військовослужбовці наразі тримають оборону Києва не лише за майбутнє України, а й усієї Європи. Моравецький попередив, що якщо столиця нашої країни впаде, це буде кінцем європейського континенту.

Крім якнайшвидшого припинення платежів за російські енергоресурси, Польща, Словенія та Чехія, за словами прем'єр-міністра, підготували план з 10 пунктів для підтримки України, які можуть сприяти припиненню повномасштабної війни.

План порятунку України з 10 пунктів

відключення всіх російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, інакше економіка країни-агресора адаптується до нових умов протягом кількох тижнів;

запровадження загальної політики надання притулку російським солдатам, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві;

повне припинення російської пропаганди в Європі, оскільки свобода слова не має на увазі право на брехню;

повне блокування російських кораблів у європейських портах;

тотальна блокада для автомобільного транспорту в Росію та з РФ;

запровадження санкцій як на олігархів, так і щодо російської бізнес-еліти;

зупинення видачі віз для всіх російських громадян, які бажають в'їхати до ЄС. Росіяни, на думку союзників України, мають розуміти наслідки цієї війни;

запровадження санкцій проти всіх членів пропутінської партії "Єдина Росія";

використання повної заборони експорту в Росію технологій, які можна використовувати на війні;

виключення Росії з усіх міжнародних організацій, оскільки цивілізовані країни не можуть сидіти за одним столом зі злочинцями.

Моравецький зазначив, що якщо цей план не зупинить Володимира Путіна, Європа має піти далі.

"Ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, ми не маємо вибору: Ми маємо захистити народ України своїм власним щитом. Якщо ми хочемо відновити мир, Путін повинен знати, де знаходиться червона лінія — лінія, яку він не може перетнути. Той факт, що Росія має ядерний арсенал, не може служити виправданням пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може стримувати нас. Інакше Путін піде ще далі", — попередив прем'єр-міністр Польщі своїх союзників і закликав країни Європи знайти мужність, щоб схвалити план порятунку України.

Нагадаємо, на саміті НАТО президент Польщі Анджей Дуда планував запропонувати Альянсу відправити своїх миротворців до України.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський у зверненні до НАТО закликав країни Альянсу надати хоча б 1% своїх танків та авіації для захисту від російської армії.