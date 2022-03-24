Ніколи не кажіть, що українська армія не відповідає стандартам НАТО, — Зеленський

За його словами, Україна все ще чекає на реальні дії від Північноатлантичного Альянсу, який може запобігти смерті мирних громадян.

Україна зверталася до НАТО з проханням передати 1% своїх танків та авіації, проте блок проігнорував запит Києва про надання військової допомоги. Про це під час саміту Північноатлантичного Альянсу заявив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави нагадав, що Україна вже місяць у нерівних умовах захищається від російських окупантів. За словами Зеленського, для захисту від агресії Києву потрібна військова допомога без обмежень, адже Росія застосовує весь свій арсенал озброєння, руйнуючи об'єкти на своєму шляху.

Під час відеозвернення президент нагадав, що Україна зверталася до НАТО з проханням передати 1% своїх танків і літаків, але блок проігнорував запит про допомогу.

"Це найстрашніше під час війни — не мати чітких відповідей на запити про допомогу. Україна ніколи не бажала цієї війни. І не хоче воювати роками. Ми просто хочемо врятувати наших людей. Хочемо вижити! Як і будь-який народ, ми маємо на це право. Право на життя. Право на цей відсоток. Я не звинувачую НАТО, ви не повинні. Це не ваші ракети і бомби руйнують наші міста. Сьогодні були фосфорні бомби. Вбиті і дорослі, і діти. Я просто хочу, щоб ви знали: Альянс ще може запобігти смерті українців від російських ударів. Надавши нам усю ту зброю, якої ми потребуємо", — продовжив Зеленський, виступаючи на саміті НАТО.

Президент також попередив союзників, що Росія не планує зупинятися на Україні та може здійснити військову агресію навіть у відносинах країн-членів Альянсу. Зеленський у процесі саміту також поцікавився, чи впевнений блок у тому, що стаття №5 про колективну безпеку спрацює у разі продовження бойових дій на території Європи.

У своєму відеовиступі глава держави закликав лідерів НАТО відмовитись від фрази про те, що українська армія не відповідає стандартам Північноатлантичного Альянсу.

"Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як ми можемо дати спільну безпеку в Європі та світі. Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте… НАТО ще має показати, що може зробити Альянс для порятунку людей. Показати, що це справді потужне оборонне об'єднання у світі. Світ чекає і Україна чекає. Чекає реальних дій. Реальних гарантій безпеки. Від тих, чиє слово вартує довіри. І чиї дії можуть зберігати мир. По-справжньому. Пропозиції — на столі. Наші потреби — на столі. Мир — потрібен нам негайно. Відповіді — тільки за вами", — підсумував Зеленський, виступаючи на саміті НАТО.

[ + – ] РФ не зупиниться в Україні та може вторгнутися в країни НАТО, — Зеленський

Нагадаємо, 23 березня президент США Джо Байден вилетів у Європу, щоб провести переговори з керівництвом ЄС і НАТО. Американський лідер зазначив, що зробить усе можливе, щоб глава Кремля Володимир Путін заплатив за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також 23 березня журналіст "Голосу Америки" оприлюднив можливу статистику втрат РФ у війні з Україною, яку озвучували на закритому брифінгу НАТО. В Альянсі вважають, що загальні втрати окупантів можуть становити від 30 до 40 тисяч військовослужбовців.