Джо Байден вирушив у Європу для переговорів щодо України з керівництвом ЄС і НАТО

За словами глави Білого дому, він добиватиметься того, щоб президент РФ Володимир Путін сповна заплатив за повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден вирушив із робочим візитом у Європу, щоб згуртувати міжнародне співтовариство на підтримку України. Про це американський лідер повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

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Джо Байден запевнив, що добиватиметься того, щоб президент Росії Володимир Путін заплатив за повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я прямую в Європу, щоб згуртувати міжнародне співтовариство на підтримку України та домогтися того, щоб Путін заплатив серйозну економічну ціну за свою війну вибору", — написав американський лідер у своєму мікроблозі.

[ + – ] Джо Байден вирушає в Європу для проведення переговорів щодо України

Свій візит у Європи президент США Джо Байден анонсував увечері 22 березня. За словами глави Білого дому, метою його офіційного візиту є переговори з європейськими лідерами щодо повномасштабної війни, яку Володимир Путін розпочав в Україні.

Першою зупинкою Джо Байдена буде Бельгія, де він зустрінеться зі союзниками НАТО, Великої сімки та керівниками Європейського Союзу.

"Обговоримо наші зусилля щодо підтримки України та накладення суворих санкцій на Росію за її вторгнення. Потім я вирушу в Польщу, де проведу двосторонню зустріч із президентом Анджеєм Дудою. Я з нетерпінням чекаю можливості обговорити наші заходи у відповідь на гуманітарну ситуацію та кризу в галузі прав людини, яку Росія спровокувала в Україні. У цій поїздці ми дамо зрозуміти, що Захід єдиний у нашому захисті демократії. Путін думав, що розділить нас, але ми сильніші, ніж будь-коли в новітній історії. Ми підтримуємо Україну та продовжуватимемо добиватися того, щоб Путін заплатив важку економічну ціну за свої дії", — повідомляв президент США ввечері 22 березня.

[ + – ] Джо Байден вирушає в Європу для проведення переговорів щодо України

Зазначимо, що 22 березня президент США Джо Байден попереджав, що Володимир Путін може застосувати хімічну зброю. За словами американського лідера, главу Кремля притиснули до стіни після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

23 березня видання The Wall Street Journal написало, що Зеленський під час розмови з Байденом просив президента США почекати із санкціями щодо російського олігарха Романа Абрамовича. У Києві розраховують, що мільярдер може стати посередником у переговорах із Кремлем.