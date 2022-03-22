Путін загнаний у кут, він може застосувати хімічну зброю, — Байден

Глава Білого дому виїжджає до Європи цього тижня як лідер вільного світу, що згуртувався проти путінської загрози.

Президент Джо Байден попередив, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до застосування хімічної зброї в Україні зараз, коли його "приперли спиною до стіни". Про це повідомляє NBC.

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Російський лідер посилив свою хватку вдома, водночас розпалюючи побоювання, що він може вдатися до більш агресивної тактики за кордоном, а провідного критика Кремля Олексія Навального 22 березня 2022 року засудили ще до дев'яти років колонії суворого режиму.

Цього тижня Байден прямує до Європи, у той час, як Захід згуртувався навколо Києва та проти Москви, і війна майже місяць тому змусила понад 3,5 мільйони людей покинути Україну.

Президент України Володимир Зеленський знову закликав до прямих переговорів зі своїм російським колегою і заявив, що міста по всій країні зазнали бомбардувань, що змінило їх до невпізнання.

Але навіть коли гуманітарна криза посилилася, Україна відмовляє вимогам Росії здати Маріуполь, стратегічно важливе портове місто, де мирні жителі опинилися в пастці і бомбардуються протягом кількох тижнів.

Раніше Фокус повідомляв, що США попередили Китай про негативні наслідки, які відбудуться, якщо Піднебесна допоможе Кремлю.

Президент Польщі має намір запропонувати НАТО відправити в Україну миротворців.