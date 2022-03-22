Путин загнан в угол, он может применить химическое оружие, — Байден

Глава Белого дома выезжает в Европу на текущей неделе как лидер свободного мира, сплотившегося против путинской угрозы.

Президент Джо Байден предупредил, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к применению химического оружия в Украине сейчас, когда его "приперли спиной к стене". Об этом сообщает NBC.

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Российский лидер ужесточил свою хватку дома, в то же время разжигая опасения, что он может прибегнуть к более агрессивной тактике за границей, а ведущий критик Кремля Алексей Навальный 22 марта 2022 года был приговорен еще к девяти годам колонии строгого режима.

На этой неделе Байден направляется в Европу, в то время, как Запад сплотился вокруг Киева и против Москвы, и война почти месяц назад вынудила более 3,5 миллиона человек покинуть Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к прямым переговорам со своим российским коллегой и заявил, что города по всей стране подверглись бомбардировкам, изменив их до неузнаваемости.

Но даже когда гуманитарный кризис усугубился, Украина отказывает требованиям России сдать Мариуполь, стратегически важный портовый город, где мирные жители оказались в ловушке и подвергаются бомбардировкам в течение нескольких недель.

Ранее Фокус сообщал, что США предупредили Китай о негативных последствиях, которые произойдут, если Поднебесная окажет помощь Кремлю.

Президент Польши собирается предложить НАТО отправить в Украину миротворцев.