Вторжение РФ: президент Польши предложит НАТО отправить миротворцев в Украину
Миротворческая миссия НАТО в Украине может состоять из 10 тысяч солдат из стран НАТО, но предложение о ее отправке должен утвердить президент США Джо Байден.
Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Об этом сообщило польское издание kronika24.pl.
Дуда собирается озвучить это предложение на саммите Альянса 24 марта в Брюсселе.
"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение по миротворческой миссии в Украине", — отметили журналисты.
Министерство обороны Польши интенсивно работает над соответствующим документом.
Польша ждет от США "зеленый свет"
Польское издание Wprost пишет, что миротворческая миссия НАТО в Украине может насчитывать до 10 тысяч солдат из стран, входящих в Североатлантический альянс.
"Дуда не желает акцентировать внимание на документе от Минобороны, пока США не дадут "зеленый свет", — подчеркнули журналисты.
До саммита НАТО предложение об отправке миротворцев в Украину должен утвердить президент США Джо Байден.
Польская газета Rzeczpospolita отметила, что правительства Дании и Литвы должны быть готовы отправить солдат в Украину в рамках миротворческой миссии.
Отправка миротворцев в Украину – чем займется миссия
По информации Rzeczpospolita, задачи миссии будут заключаться в следующем:
- обеспечение безопасности гуманитарных грузов и гуманитарных коридоров,
- охрана колонн с гуманитарной помощью,
- помощь в эвакуации мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия,
- создание бесполетных зон над гумкоридорами и крупными городами Украины для защиты гражданских от воздушных атак.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 марта говорил, что идея отправки миротворческой миссии НАТО в Украину обсуждалась со всеми ближайшими союзниками.
Напомним, что 15 марта Польша предложила отправить в Украину миротворческую миссию НАТО. Вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что миссия должна быть вооруженной, а ее главная задачей — установить мир в Украине.