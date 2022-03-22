Вторжение РФ: президент Польши предложит НАТО отправить миротворцев в Украину

Миротворческая миссия НАТО в Украине может состоять из 10 тысяч солдат из стран НАТО, но предложение о ее отправке должен утвердить президент США Джо Байден.

Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Об этом сообщило польское издание kronika24.pl.

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Дуда собирается озвучить это предложение на саммите Альянса 24 марта в Брюсселе.

"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение по миротворческой миссии в Украине", — отметили журналисты.

[ + – ] Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе Фото: Polsat News

Министерство обороны Польши интенсивно работает над соответствующим документом.

Польша ждет от США "зеленый свет"

Польское издание Wprost пишет, что миротворческая миссия НАТО в Украине может насчитывать до 10 тысяч солдат из стран, входящих в Североатлантический альянс.

"Дуда не желает акцентировать внимание на документе от Минобороны, пока США не дадут "зеленый свет", — подчеркнули журналисты.

До саммита НАТО предложение об отправке миротворцев в Украину должен утвердить президент США Джо Байден.

[ + – ] Отправку миротворцев в Украину должен утвердить Байден Фото: Andrew Harnik, Pool

Польская газета Rzeczpospolita отметила, что правительства Дании и Литвы должны быть готовы отправить солдат в Украину в рамках миротворческой миссии.

Отправка миротворцев в Украину – чем займется миссия

По информации Rzeczpospolita, задачи миссии будут заключаться в следующем:

обеспечение безопасности гуманитарных грузов и гуманитарных коридоров,

охрана колонн с гуманитарной помощью,

помощь в эвакуации мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия,

создание бесполетных зон над гумкоридорами и крупными городами Украины для защиты гражданских от воздушных атак.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 марта говорил, что идея отправки миротворческой миссии НАТО в Украину обсуждалась со всеми ближайшими союзниками.

Напомним, что 15 марта Польша предложила отправить в Украину миротворческую миссию НАТО. Вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что миссия должна быть вооруженной, а ее главная задачей — установить мир в Украине.