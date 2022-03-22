Вторгнення РФ: президент Польщі запропонує НАТО відправити миротворців до України
Миротворча місія НАТО в Україні може складатися з 10 тисяч солдатів з країн НАТО, але пропозицію щодо її відправлення має затвердити президент США Джо Байден.
Президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТО відправити в Україну миротворців. Про це повідомило польське видання kronika24.pl.
Дуда має на меті озвучити цю пропозицію на саміті Альянсу 24 березня в Брюсселі.
"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО у Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію про миротворчу місію в Україні", — зазначили журналісти.
Міністерство оборони Польщі активно працює над відповідним документом.
Польща очікує на "зелене світло" від США
Польське видання Wprost пише, що миротворча місія НАТО в Україні може налічувати до 10 тисяч солдатів із країн, що входять до Північноатлантичного альянсу.
"Дуда не хоче наголошувати на документі від Міноборони, поки США не дадуть "зелене світло", — наголосили журналісти.
До саміту НАТО пропозицію про відряджання миротворців до України має затвердити президент США Джо Байден.
Польська газета Rzeczpospolita зазначила, що уряди Данії та Литви мають бути готові відправити солдатів до України в межах миротворчої місії.
Відправлення миротворців в Україну — чим займатиметься місія
За інформацією Rzeczpospolita, завдання місії полягатимуть у наступному:
- забезпечення безпеки гуманітарних вантажів та гуманітарних коридорів,
- охорона колон з гуманітарною допомогою,
- допомога в евакуації мирних жителів із районів, де ведуть бойові дії,
- створення безпольотних зон над гумкоридорами та великими містами України для захисту цивільних від повітряних атак.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 16 березня говорив, що ідею відправлення миротворчої місії НАТО в Україну обговорювали з усіма найближчими союзниками.
Нагадаємо, що 15 березня Польща запропонувала надіслати в Україну миротворчу місію НАТО. Віцепрем'єр Ярослав Качинський заявив, що місія має бути озброєною, а її головне завдання — встановити мир в Україні.