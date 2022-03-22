Вторгнення РФ: президент Польщі запропонує НАТО відправити миротворців до України

Миротворча місія НАТО в Україні може складатися з 10 тисяч солдатів з країн НАТО, але пропозицію щодо її відправлення має затвердити президент США Джо Байден.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТО відправити в Україну миротворців. Про це повідомило польське видання kronika24.pl.

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Дуда має на меті озвучити цю пропозицію на саміті Альянсу 24 березня в Брюсселі.

"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО у Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію про миротворчу місію в Україні", — зазначили журналісти.

[ + – ] Анджей Дуда їде на саміт НАТО у Брюсселі Фото: Polsat News

Міністерство оборони Польщі активно працює над відповідним документом.

Польща очікує на "зелене світло" від США

Польське видання Wprost пише, що миротворча місія НАТО в Україні може налічувати до 10 тисяч солдатів із країн, що входять до Північноатлантичного альянсу.

"Дуда не хоче наголошувати на документі від Міноборони, поки США не дадуть "зелене світло", — наголосили журналісти.

До саміту НАТО пропозицію про відряджання миротворців до України має затвердити президент США Джо Байден.

[ + – ] Відправлення миротворців до України має затвердити Байден Фото: Andrew Harnik, Pool

Польська газета Rzeczpospolita зазначила, що уряди Данії та Литви мають бути готові відправити солдатів до України в межах миротворчої місії.

Відправлення миротворців в Україну — чим займатиметься місія

За інформацією Rzeczpospolita, завдання місії полягатимуть у наступному:

забезпечення безпеки гуманітарних вантажів та гуманітарних коридорів,

охорона колон з гуманітарною допомогою,

допомога в евакуації мирних жителів із районів, де ведуть бойові дії,

створення безпольотних зон над гумкоридорами та великими містами України для захисту цивільних від повітряних атак.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 16 березня говорив, що ідею відправлення миротворчої місії НАТО в Україну обговорювали з усіма найближчими союзниками.

Нагадаємо, що 15 березня Польща запропонувала надіслати в Україну миротворчу місію НАТО. Віцепрем'єр Ярослав Качинський заявив, що місія має бути озброєною, а її головне завдання — встановити мир в Україні.