Польща запропонувала відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО

На думку віцепрем'єра Польщі Ярослава Качинського, місія має бути озброєною, і її мета — служити встановленню миру в Україні.

Віцепрем'єр із питань безпеки, голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це заявив у вівторок, 15 березня, на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє польське видання Onet Wiadomości.

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"Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО чи ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні та яка зможе захистити себе", – заявив віцепрем'єр.

За словами Качинського, місія має діяти виключно за згодою президента й уряду України. Вона не повинна бути беззбройною та зобов'язана служити встановленню миру та забезпеченню гуманітарної допомоги Україні.

Віцепрем'єр також додав, що згоден із президентом Зеленським, який говорив про необхідність надання Україні допомоги, однак потрібно змінити деякі принципи та розглянути необхідність направлення до країни миротворчої місії.

Нагадаємо, що 15 березня до Києва прибули прем'єр-міністри Польщі, Словенії та Чехії, щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Мета зустрічі – обговорити спільні кроки України та країн ЄС для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

15 березня президент Зеленський, виступаючи на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, зазначив, що Україна — не член Альянсу та не претендує на активізацію ст. 5 Договору про НАТО.