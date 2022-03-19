США предупредили Китай о последствиях помощи РФ: о чем говорили Байден и Си Цзиньпин

Джо Байден не выдвинул китайцам никаких конкретных требований, но подробно описал возможные санкции, заявили в Белом Доме.

В пятницу, 18 марта, президент США Джозеф Байден провел видеоконференцию с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и предостерег от помощи России в войне с Украиной. Пресс-служба Белого Дома обнародовала детали на официальном сайте.

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Согласно отчету, Джозеф Байден описал Си Цзиньпину последствия в случае, если Китай предоставит России материальную поддержку в то время, как ВС РФ атакуют украинские города и мирное население. Он также настоял на "дипломатическом решении кризиса". Главы государств поручили своим командам продолжить диалог между странами.

По данным WSJ, Джо Байден также выразил обеспокоенность тем, что китайское правительство распространяет дезинформацию, повторяя "ложные утверждения России" о поддержке Соедининенными Штатами исследования биологического оружия в Украине. Президент США заявил, что Китай должен повлиять на Владимира Путина для прекращения войны, но как показывают слова Си Цзиньпина, Пекин решил занять нейтральную позицию и помочь с переговорами для прекращения боевых действий.

WSJ пишет, что Си Цзиньпин опроверг утверждения США о том, что Россия обращалась к Китаю за экономической помощью или поставкой военной техники. Издание предполагает, что упоминаниями возможной передачи оружия Белый дом надеется привлечь внимание мировой общественности, чтобы затруднить любую помощь со стороны КНР.

Как отмечает ABC News, лидеры связались по телефону впервые с ноября 2021 года и общались почти два часа. Власти Китая в своем отчете разговор назвали "конструктивным": Си Цзиньпин заявил, что ситуация в Украине накалилась до такой степени, которую Пекин не желает видеть. "Китай всегда выступал за мир и против войны", — отмечается в заявлении.

Впрочем, страна пока официально не осудила действия РФ и даже не назвала их вторжением. По словам Си Цзиньпина, Китай уступил США и НАТО проведение переговоров с Москвой. Председатель КНР также раскритиковал антироссийские санкции, подчеркнув, что они заставляют страдать обычным людям и могут вызвать глобальный экономический кризис.

"Си не хочет отталкивать Москву, но он также не хочет, чтобы американо-китайские отношения рухнули, тем более, что Запад гораздо важнее для неустойчивой китайской экономики, чем Россия", — рассказал WSJ аналитик Eurasia Group Нил Томас. — "Сможет ли Си лавировать между Байденом и Путиным, это серьезное испытание для его лидерства".

Высокопоставленный чиновник из Белого дома в комментарии ABC описал разговор как "прямой", "предметной" и "подробный", добавив, что Джо Байден и Си Цзиньпин потратили "большую часть своего времени" на обсуждение вторжения России в Украину. Однако глава США не выдвинул никаких конкретных требований к КНР, лишь описал возможные санкции.

"Китай должен принять для себя решение о том, где они хотят стоять и как они хотят, чтобы книги по истории упоминали их и оценивали их действия. И это решение должны принять президент Си и китайцы, — объяснила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Как писали ранее, в беседе с Джо Байденом Си Цзиньпин высказался против войны в Украине. Он подчеркнул, что вооруженные конфликты мешают международным отношениям и идут вразрез с интересами любой страны.

Недавно Джо Байден назвал Владимира Путина "кровавым диктатором и чистейшим головорезом". По словам президента США, Россия ведет против Украины "аморальную войну", которую осуждают другие страны.