Байден назвал Путина "кровавым диктатором и чистейшим головорезом" (видео)

Ранее отвечая на вопрос журналиста Джо Байден также назвал Путина "военным преступником". В Кремле это заявление назвали "непозволительным".

17 марта президент Соединенных Штатов Джозеф Байден ужесточил риторику по отношению к президенту РФ. Он заявил, что Путин ведет аморальную войну против Украины.

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"Ирландия и Великобритания стоят против кровавого диктатора, чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины" — заявил в своем обращении президент США Джо Байден.

Ранее Байден назвал Путина "военным преступником". В Кремле утверждают, что заявление главы Белого дома были непозволительными:

"Не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли слова Байдена в адрес Путина приблизить разрыв дипломатических отношений между двумя странами.

Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине военной, гуманитарной и экономической помощи в размере 13,6 миллиарда долларов в связи с военным вторжением России в нашу страну. Средства предназначены для поддержки ВСУ в борьбе с оккупантами РФ, дополнительной поддержки развертывания американских войск в соседних странах-союзниках, и гуманитарной помощи украинцам.

16 марта Байден объявил, что США передадут Украине 800 систем ПВО, ПТРК и другое вооружение. Помощь Украина получит уже на этой неделе.