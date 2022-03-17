Байден назвав Путіна "кривавим диктатором і найчистішим головорізом" (відео)

Раніше, відповідаючи на запитання журналіста, Джо Байден також назвав Путіна "військовим злочинцем". У Кремлі цю заяву назвали "недозволеною".

17 березня президент Сполучених Штатів Джозеф Байден посилив риторику стосовно президента РФ. Він заявив, що Путін веде аморальну війну проти України.

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"Ірландія та Великобританія стоять проти кривавого диктатора, найчистішого головоріза, який веде аморальну війну проти народу України", — заявив у своєму зверненні президент США Джо Байден.

Раніше Байден назвав Путіна "військовим злочинцем". У Кремлі стверджують, що заяви глави Білого дому були недозволеними:

"Не може мати право їх робити глава держави, яка у всьому світі протягом багатьох років бомбила людей", — заявив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи слова Байдена на адресу Путіна може наблизити розрив дипломатичних відносин між двома країнами.

Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної та економічної допомоги в розмірі 13,6 мільярдів доларів у зв'язку з військовим вторгненням Росії в нашу країну. Кошти призначені для підтримки ЗСУ в боротьбі з окупантами РФ, додаткової підтримки розгортання американських військ у сусідніх країнах-союзниках та гуманітарної допомоги українцям.

16 березня Байден оголосив, що США передадуть Україні 800 систем ППО, ПТРК та інше озброєння. Допомогу Україна отримає вже цього тижня.