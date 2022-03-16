Байден підписав закон про виділення Україні та союзникам 13,6 мільярда доларів

Двопартійний законопроєкт про фінансування включає 13,6 мільярда доларів на гуманітарну, економічну й оборонну допомогу Україні та сусіднім країнам.

Президент США Джо Байден підписав закон, раніше ухвалений Конгресом, про надання Україні військової, гуманітарної й економічної допомоги в розмірі 13,6 мільярда доларів у зв'язку з військовим вторгненням Росії до нашої країни.

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"Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 млрд доларів фінансування", — написав президент США у Twitter.

[ + – ] Твіт Байдена

Цей законопроєкт про фінансування включає 13,6 мільярда доларів на гуманітарну, економічну й оборонну допомогу Україні та сусіднім країнам.

Кошти призначені для підтримки Збройних сил України в боротьбі з російськими окупантами, додаткової підтримки розгортання американських військ у сусідніх країнах-союзниках і гуманітарної допомоги українцям, у тому числі приблизно 1,5 млн біженцям.

Приблизно 4 мільярди доларів отримає Україна та країни Східної Європи, щоб допомогти близько 2 мільйонам українських біженців. 6,7 мільярда доларів піде на розміщення американських військ і техніки в європейському регіоні та передачу американського озброєння Україні та союзникам США.

Нагадаємо, члени Конгресу США досягли двопартійної угоди про надання Україні та союзникам 13,6 мільярда доларів допомоги в межах загального пакету фінансування урядових програм на $1,5 трильйона 9 березня. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що надання Україні $13,6 млрд буде лише верхівкою ширших зусиль щодо надання допомоги.

За повідомленнями американських ЗМІ, виділення допомоги для боротьби з Росією отримало міцну двопартійну підтримку в Конгресі.

Раніше Фокус повідомляв, що більшість цих коштів у нашу країну не потрапить. Із виділених майже $14 млрд частина піде в ЄС — для озброєння та біженців, частина буде направлена до різних департаментів США для боротьби з агресором.