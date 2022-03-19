США попередили Китай про наслідки допомоги РФ: про що говорили Байден і Сі Цзіньпін

Джо Байден не висунув китайцям жодних конкретних вимог, але описав можливі санкції, заявили в Білому Домі.

У п'ятницю, 18 березня, президент США Джозеф Байден провів відеоконференцію з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном і застеріг від допомоги Росії у війні з Україною. Пресслужба Білого Дому оприлюднила подробиці на офіційному сайті.

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Згідно зі звітом, Джозеф Байден описав Сі Цзіньпіну наслідки у випадку, якщо Китай надасть Росії матеріальну підтримку в той час, як ЗС РФ атакує українські міста й мирне населення. Він також наполіг на "дипломатичному вирішенні кризи". Глави держав доручили своїм командам продовжити діалог між країнами.

За даними WSJ, Джо Байден також висловив занепокоєння тим, що китайський уряд поширює дезінформацію, повторюючи "неправдиві твердження Росії" про підтримку Сполученими Штатами дослідження біологічної зброї в Україні. Президент США заявив, що Китай має вплинути на Володимира Путіна для припинення війни, але, як показують слова Сі Цзіньпіна, Пекін вирішив зайняти нейтральну позицію та допомогти з переговорами для припинення бойових дій.

WSJ пише, що Сі Цзіньпін спростував твердження США про те, що Росія зверталася до Китаю за економічною допомогою або постачанням військової техніки. Видання передбачає, що згадками про можливу передачу зброї Білий дім сподівається привернути увагу світової громадськості, щоб ускладнити будь-яку допомогу з боку КНР.

Як зазначає ABC News, лідери зв'язалися по телефону вперше з листопада 2021 року та спілкувалися майже дві години. Влада Китаю у своєму звіті розмову назвала "конструктивною": Сі Цзіньпін заявив, що ситуація в Україні загострилася такою мірою, яку Пекін не бажає бачити. "Китай завжди виступав за мир і проти війни", — зазначається в заяві.

Утім, країна поки що офіційно не засудила дії РФ і навіть не назвала їх вторгненням. За словами Сі Цзіньпіна, Китай поступився США та НАТО проведенням переговорів із Москвою. Голова КНР також розкритикував антиросійські санкції, наголосивши, що вони змушують страждати звичайних людей і можуть спричинити глобальну економічну кризу.

"Сі не хоче відштовхувати Москву, але він також не хоче, щоб американо-китайські відносини впали, тим більше, що Захід набагато важливіший для нестійкої китайської економіки, ніж Росія, — розповів WSJ аналітик Eurasia Group Ніл Томас. — Чи зможе Сі лавірувати між Байденом і Путіним, це серйозне випробування для його лідерства".

Високопосадовець із Білого дому в коментарі ABC описав розмову як "пряму", "предметну" та "детальну", додавши, що Джо Байден і Сі Цзіньпін витратили "велику частину свого часу" на обговорення вторгнення Росії в Україну. Проте глава США не висунув жодних конкретних вимог до КНР, лише описав можливі санкції.

"Китай повинен прийняти для себе рішення про те, де вони хочуть стояти і як вони хочуть, щоб книги з історії згадували їх і оцінювали їхні дії. І це рішення мають ухвалити президент Сі та китайці", — пояснила прессекретарка Білого Дому Джен Псакі.

Як писали раніше, у розмові з Джо Байденом Сі Цзіньпін висловився проти війни в Україні. Він підкреслив, що збройні конфлікти заважають міжнародним відносинам і суперечать інтересам будь-якої країни.

Нещодавно Джо Байден назвав Володимира Путіна "кривавим диктатором і найчистішим головорізом". За словами президента США, Росія веде проти України "аморальну війну", яку засуджують інші країни.