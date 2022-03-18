Війна Росії з Україною не на користь Китаю, – Сі Цзіньпін у розмові Байденом

Китай не хоче, щоб в Україні продовжувалися бойові дії. Лідер КНР упевнений, що разом із США можна взяти відповідальність за мир у всьому світі.

Війна Росії та України не вигідна Китаю, а безпека – це найцінніший скарб у світі. Про це сказав глава Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом. Слова Сі Цзіньпіна процитувало китайське держагентство Xinhua.

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Сі Цзіньпін зазначив, що міжнародна ситуація зазнала останніх серйозних змін.

"Епоха миру та розвитку зіткнулася із серйозними викликами. Війна в Україні — це те, що ми не хочемо бачити. Міждержавні відносини не можуть доходити до війни. Війна не перебуває в чиїхось інтересах", – зазначив голова КНР.

Китай і США повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку та взяти на себе відповідальність за мир у всьому світі, повідомив він.

Коментарів Байдена та Білого дому за підсумками переговорів із китайським лідером на момент публікації новини не було.

Фокус раніше писав, що розмова двох президентів відбулася після того, як Китай заявив про можливість надання РФ фінансової та військової допомоги у війні з Україною.

Нагадаємо, що країна-агресор просила Китай відправити військовим розфасовані продуктові набори, що не швидко псуються, відомі в США як "їжа, готова до вживання".

Сполучені Штати попередили Китай про "наслідки" за допомогу Росії.