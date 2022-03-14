США попередили Китай про наслідки, якщо той допомагатиме Росії,— BBC

Росія останніми днями спеціально запитувала в Китаю військову техніку, зокрема безпілотники, стверджують американські ЗМІ.

США заявили, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо допоможе Росії ухилитися від санкцій за її вторгнення в Україну. Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на це звинувачення безпосередньо, але звинуватило США у зловмисному поширенні дезінформації про Китай, повідомляє BBC.

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Обмін думками відбувається під час зустрічі високопосадовців США та Китаю в Римі.

"Ми прямо, в приватному порядку, повідомляли Пекіну, що великомасштабні зусилля щодо ухилення від санкцій або підтримка Росії для їх усунення обов'язково спричинять наслідки", — пояснив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Раніше неназвані офіційні особи США повідомили декільком американським агентствам новин, що Росія звернулася до Китаю з проханням надати військову допомогу після того, як вона почала вторгнення.

Американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників Вашингтона повідомляють, що Росія останніми днями спеціально запитувала в Китаю військову техніку, зокрема безпілотники.

"Ми не дозволимо, щоб це тривало, і не дозволимо Росії отримати рятувальний круг від цих економічних санкцій із будь-якої країни, з будь-якої точки світу", — додав Салліван.

Представник міністерства закордонних справ у Пекіні Чжао Ліцзянь заявив, що США розповсюджують дезінформацію.

Він додав, що позиція Китаю завжди була послідовною і Китай грає конструктивну роль у просуванні переговорів. Салліван має зустрітися з Ян Цзєчи, членом найвищого керівного органу Китаю, Політбюро, та головою Центральної комісії із закордонних справ, у понеділок 14 березня в Римі.

Інформаційне агентство Reuters процитувало слова офіційного представника США, який заявив, що під час зустрічі пан Салліван викладе наслідки та ізоляцію, з якими зіткнеться Китай, якщо він посилить підтримку Росії.

Китай досі утримувався від засудження Росії за вторгнення і заявляв, що до "законних побоювань Москви щодо безпеки" слід поставитися серйозно. Коли на початку цього місяця Генеральна Асамблея ООН проголосувала за осуд російського вторгнення, Китай був однією з 35 країн, які утрималися.

Але Пекін водночас висловив непохитну підтримку суверенітету України. Він також закликав до миру та заявив, що готовий допомогти покласти край війні дипломатичним шляхом. Декілька країн закликали Китай зробити більше, щоб зупинити вторгнення Росії.

Білий дім вирішив оприлюднити свою заяву якраз тоді, коли головний радник президента Байдена з безпеки повинен зустрітися з найвищим дипломатом Китаю. Схоже, це тактичний хід, щоб тиснути на Китай, вважають американські журналісти.

Більша мета може полягати в тому, щоб спробувати змусити Сі Цзіньпіна зважити всі "за" та "проти" його нинішньої позиції, яку минулого тижня назвали "твердими" відносинами з Москвою.

Лише кілька тижнів тому, коли в Пекіні відкрилися зимові Олімпійські ігри, президенти Сі та Путін оголосили про новий союз, який не має меж. Військова допомога, безперечно, може бути частиною цього союзу.

Але за кілька днів після вторгнення Росії Китай засудив Велику Британію, США та інші країни за надання зброї українським військовим, заявивши, що вони підливають "олії у вогонь". Якщо оцінка американської розвідки правильна і Пекін виконає це прохання, то вони теж "підливатимуть масло".

Раніше Фокус повідомляв, що Росія попросила Китай про військову та економічну допомогу. Раніше в МЗС Китаю назвали те, що відбувається в Україні, війною.