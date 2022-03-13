Росія просить Китай надати військову допомогу, — FT

Радник національної безпеки США Джейк Салліван суворо попередив Китай, що будь-які спроби допомогти Росії матимуть наслідки.

Росія попросила Китай надати військове обладнання для підтримки вторгнення в Україну. Про це пише Financial Times.

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За словами офіційних осіб США, це викликало занепокоєння у Білому домі — там побоюються, що Пекін може підірвати зусилля Заходу щодо надання допомоги українцям у захисті своєї країни.

Американські чиновники повідомили FT, що Росія робила запит на військове обладнання та іншу допомогу від початку вторгнення. Вони відмовилися повідомити подробиці, які саме матеріальні засоби вимагала Москва.

"Інші офіційні особи США також заявляли про наявність ознак того, що в Росії закінчуються деякі види озброєнь, оскільки війна в Україні триває вже третій тиждень. Білий дім не дав коментарів. Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на прохання про коментар", — йдеться у матеріалі.

FT зазначає, що Китай дотримується нейтралітету щодо російського вторгнення в Україну і відмовляється засуджувати дії глави Кремля Володимира Путіна. США також не бачать ознак того, що голова КНР Сі Цзіньпін готовий чинити будь-який тиск на Путіна.

Минулого місяця Сі Цзіньпін і Путін підписали в Пекіні спільну заяву, в якій партнерство РФ і Китаю описується як "безмежне", що стало ще однією ознакою поглибленої співпраці країн.

Нагадаємо, 10 березня міністр закордонних справ Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною.

Ще раніше глава МЗС Китаю Ван І зазначив, що ситуація в Україні "дійшла до такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона". При цьому КНР виступає за дипломатичний шлях вирішення війни.