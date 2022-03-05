Китай на переговорах зі США виступив проти "розпалювання" війни РФ та України

Глава МЗС КНР Ван І під час обговорення українського питання з держсекретарем Блінкеном назвав дипломатію єдиним можливим шляхом вирішення конфлікту.

Китай незадоволений розвитком ситуації в Україні у процесі повномасштабного вторгнення РФ, проте наполягає на тому, що конфлікт може бути вирішений лише дипломатичним шляхом. Про це міністр закордонних справ КНР Ван І повідомив у телефонній розмові державному секретареві США Ентоні Блінкену у суботу, 5 березня, повідомила пресслужба китайського зовнішньополітичного відомства.

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Глава МЗС Китаю зазначив, що ситуація в Україні "дійшла до такого стану, який не хоче бачити китайська сторона".

"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не лише з базовими нормами міжнародних відносин, а й з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не лише на розв'язанні нинішньої кризи, а й на забезпеченні довгострокового миру та стабільності в регіоні", — йдеться у пресрелізі.

Також Ван І заявив, що для врегулювання ситуації в Україні необхідно діяти відповідно до Статуту ООН — виходити з обов'язковості дотримання суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, а також урегулювання суперечок через діалог.

"Ван І зазначив, що українська криза може бути вирішена лише шляхом діалогу та переговорів… Китай виступає проти будь-яких дій, які не сприяють просуванню дипломатичного рішення, а натомість розпалюють вогонь та загострюють ситуацію… Ми закликаємо Росію та Україну до прямих переговорів", — повідомили у МЗС КНР.

У пресслужбі міністерства припустили, що переговори між Україною та РФ "можуть проходити не гладко", проте міжнародна спільнота має їм сприяти, доки не буде досягнуто миру. У МЗС також закликали США, НАТО, Євросоюз і РФ "вести рівноправний діалог" і звернути увагу на "негативний вплив розширення НАТО на схід на безпеку Росії".

Зі свого боку прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс повідомив, що Блінкен обговорював зі своїм китайським колегою "навмисну, неспровоковану і невиправдану" війну РФ проти України, під час чого глава Держдепу зазначив, що весь світ стежить за тим, "які країни відстоюють основні засади свободи, самовизначення та суверенітету".

"(Блінкен) наголосив, що світ діє в унісон, щоб відкинути російську агресію та відповісти на неї, гарантуючи, що Москва заплатить високу ціну", — йдеться у заяві Прайса.

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну китайським ЗМІ заборонили критикувати російську сторону.

Також ми писали, що Китай утримався від голосування за резолюцію ООН із вимогою до РФ зупинити війну в Україні.