Китайським ЗМІ заборонили критикувати Росію на тлі агресії проти України, — ЗМІ

Видання, що непрямо належить Комуністичній партії Китаю, випадково опублікувало "методичку" про висвітлення політики російської сторони.

Китайське ЗМІ випадково опублікувало "методичку" про висвітлення агресії з боку РФ щодо України, в якій йдеться про необхідність не зображати Росію в "несприятливому світлі". Про це повідомляє видання Business Insider.

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За даними журналістів, у вівторок, 22 лютого, видання Horizon News, яке є підрозділом Beijing News, що належить Комуністичній партії Китаю, опублікувало на своїй сторінці в соціальній мережі Weibo тези, присвячені висвітленню ескалації на українському кордоні.

У пості, як стверджує видання, йдеться про те, що будь-яку публікацію, в якій РФ зображують у "несприятливому світлі", не публікуватимуть. Як повідомило видання Washington Post, пізніше того ж дня пост видалили.

"Простіше кажучи, Китай повинен підтримати Росію емоційно і морально, водночас утримуючись від того, щоб наступати на п'яти Сполучених Штатів та Європейського союзу... У майбутньому Китаю також знадобляться розуміння і підтримка Росії, коли він боротиметься зі США, щоб раз і назавжди розв'язати тайванське питання", — озвучують журналісти заяву старшого редактора китайського інформаційного агентства Сіньхуа Мін Цзіньвея в блозі на порталі WeChat

Водночас як пише WP, минулими вихідними міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність будь-якої країни слід поважати й захищати", додавши, що українська держава "не є винятком".

Нагадаємо, раніше КНР звинуватила США в "роздмухуванні" загрози повномасштабного вторгнення РФ в Україну після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про 150 тисяч російських військових біля українських кордонів.

Раніше ми писали, що, за даними видання Newsweek, вторгнення РФ на українську територію може розпочатися протягом 48 годин.