Китайским СМИ запретили критиковать Россию на фоне агрессии против Украины, — СМИ

Издание, косвенно принадлежащее Коммунистической партии Китая, случайно опубликовало "методичку" по освещению политики российской стороны.

Китайское СМИ случайно опубликовало "методичку" по освещению агрессии со стороны РФ в отношении Украины, в которых говорится о необходимости не изображать Россию в "неблагоприятном свете". Об этом сообщило издание Business Insider.

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По данным журналистов, во вторник, 22 февраля, издание Horizon News, которое является подразделением Beijing News, принадлежащее Коммунистической партии Китая, опубликовало на своей странице в социальной сети Weibo тезисы, посвященные освещению эскалации на украинской границе.

В посте, как утверждает издание, говорится о том, что любая публикация, в которой РФ изображается в "неблагоприятном свете" публиковаться не будет. Как сообщило издание Washington Post, позднее в тот же день пост был удален.

"Проще говоря, Китай должен поддержать Россию эмоционально и морально, воздерживаясь при этом от того, чтобы наступать на пятки Соединенным Штатам и Европейскому союзу… В будущем Китаю также понадобятся понимание и поддержка России, когда он будет бороться с США, чтобы раз и навсегда решить тайваньский вопрос", — приводят журналисты заявление старшего редактора китайского информационного агентства Синьхуа Мин Цзиньвэя в блоге на портале WeChat

При этом, как пишет WP, на минувших выходных министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать", добавив, что украинское государство "не является исключением".

Напомним, ранее КНР обвинила США в "раздувании" угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о 150 тысячах российских военных возле украинских границ.

Ранее мы писали, что, по данным издания Newsweek, вторжение РФ на украинскую территорию может начаться в течение 48 часов.