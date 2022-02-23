Китайским СМИ запретили критиковать Россию на фоне агрессии против Украины, — СМИ
Издание, косвенно принадлежащее Коммунистической партии Китая, случайно опубликовало "методичку" по освещению политики российской стороны.
Китайское СМИ случайно опубликовало "методичку" по освещению агрессии со стороны РФ в отношении Украины, в которых говорится о необходимости не изображать Россию в "неблагоприятном свете". Об этом сообщило издание Business Insider.
По данным журналистов, во вторник, 22 февраля, издание Horizon News, которое является подразделением Beijing News, принадлежащее Коммунистической партии Китая, опубликовало на своей странице в социальной сети Weibo тезисы, посвященные освещению эскалации на украинской границе.
В посте, как утверждает издание, говорится о том, что любая публикация, в которой РФ изображается в "неблагоприятном свете" публиковаться не будет. Как сообщило издание Washington Post, позднее в тот же день пост был удален.
"Проще говоря, Китай должен поддержать Россию эмоционально и морально, воздерживаясь при этом от того, чтобы наступать на пятки Соединенным Штатам и Европейскому союзу… В будущем Китаю также понадобятся понимание и поддержка России, когда он будет бороться с США, чтобы раз и навсегда решить тайваньский вопрос", — приводят журналисты заявление старшего редактора китайского информационного агентства Синьхуа Мин Цзиньвэя в блоге на портале WeChat
При этом, как пишет WP, на минувших выходных министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что "суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать", добавив, что украинское государство "не является исключением".
Напомним, ранее КНР обвинила США в "раздувании" угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о 150 тысячах российских военных возле украинских границ.
Ранее мы писали, что, по данным издания Newsweek, вторжение РФ на украинскую территорию может начаться в течение 48 часов.