Китай обвинил США в "раздувании угрозы войны" России против Украины

В Китае призвали западные страны прекратить свои кампании по дезинформации и сделать больше на благо мира, взаимного доверия и сотрудничества между странами.

Китай обвинил США в "раздувании угрозы войны и создании напряженности", поскольку президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня заявил, что более 150 тысяч российских военных все еще находятся у границ Украины после объявления Москвой о частичном отводе войск, сообщает Reuters.

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"Такая настойчивая шумиха и дезинформация со стороны некоторых западных стран создадут турбулентность и неопределенность в мире, полном проблем, и усугубят страдания и раскол", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине в среду, 16 февраля.

Также он выразил надежду, что "соответствующие стороны" прекратят свои кампании по дезинформации и сделают больше на благо мира, взаимного доверия и сотрудничества между странами.

"Власти Китая и России всегда работают над развитием долгосрочных отношений добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества на основе неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи страны", — добавил Ван Вэньбинь.

Отмечается, что некоторые западные лидеры, включая премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, критиковали Китай за его позицию относительно кризиса на границах Украины.

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Напомним, ранее страны Запада призвали своих граждан и дипломатов покинуть Украину, поскольку в любой момент может произойти вторжение России. Кремль, в свою очередь, отрицает, что у него есть какие-либо планы нападения на Украину.

15 февраля в Минобороны РФ заявили о начале отвода войск от границ с Украиной.

Украинская разведка не увидела доказательств отвода российских войск. Последний отчет украинской разведки, составленный в среду, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

В Госдепе США заявили, что войска РФ продолжают прибывать к границе Украины и выдвигаться на боевые позиции. США не зафиксировали никаких значимых признаков деэскалации и заметного отвода российских войск от украинской границы.