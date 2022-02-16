Войска РФ продолжают прибывать к границе Украины и выдвигаться на боевые позиции, — Госдеп

Во время общения с журналистами спикер Государственного департамента Нед Прайс добавил, что "русские занимаются распространением лжи и дезинформации". поэтому угроза вторжения все еще реальна.

США не зафиксировали никаких значимых признаков деэскалации и заметного отвода российских войск от украинской границы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

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"Мы продолжаем видеть, как российские вооруженные силы направляются к границе, мы продолжаем видеть, как русские вдоль границы фактически выдвигаются на боевые позиции… Мы знаем российскую стратегию. Мы знаем, что русские занимаются распространением лжи и дезинформацией. Есть веские основания полагать, что русские говорят одно, а делают другое, пытаясь соврать, скрыть правду. Угроза вполне реальна", — сказал корреспонденту CNN спикер Госдепа.

Неда Прайс также добавил, что сценарий вероятного вторжения войск РФ в Украину может включать в себя кибератаки, использование средств радиоэлектронной борьбы, воздушных бомбардировок и крупномасштабного вторжений. По словам представителя Госдепартамента, США "готовы к любому развитию событий". Что подразумевается под этой "готовностью" Нед Прайс не уточнил, но отметил, что США отдают "большое, большое, большое предпочтение" поиску дипломатического решения кризиса. Но для начала властям РФ, сказал Прайс, следует снизить уровень эскалации.

Также, сообщает CNN, 16 февраля Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил что значительного отвода российских войск не зафиксировано, несмотря на заявления российских властей.

Как ранее сообщал Фокус, 15 февраля в минобороны РФ заявили, что они завершают совместные с Беларусью военные учения "Союзная решимость-2022" и отводят от границ с Украиной свои войска в места постоянной дислокации. Однако исследователи из Conflict Intelligence Team и волонтеры из IformNapalm утверждают, что они зафиксировали не отвод войск РФ, а их наращивание. Тем не менее эксперты считают, что наступление РФ является маловероятным.

Напомним, британские таблоиды The Sun и The Mirror со ссылкой на "данные американской разведки" утверждали, что крупномасштабное вторжение РФ в Украину якобы назначено на 3 часа ночи "по местному времени" 16 февраля. По данным журналистов, в военной операции должны были участвовать 200 тысяч российских военнослужащих.

Днем 16 февраля The Sun исправило свое сообщение о российском нападении. Теперь таблоид утверждает, что вторжение России может произойти "в любое время".