Британский таблоид The Sun исправил статью о "вторжении" РФ в Украину 16 февраля (фото)

Холодное и ясное небо над Киевом, жители которого приготовились к воздушному налету, оставалось спокойным, пишут журналисты. А президент России Владимир Путин "заставил Запад гадать".

Британский таблоид The Sun изменил статью, в которой говорилось о "вторжении" России в Украину 16 февраля в 3:00 ночи со ссылкой на данные американской разведки.

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Журналисты писали, что нападение начнется с ракетных ударов по военным и правительственным зданиям. После этого танки пересекут украинскую границу, а боевые корабли-амфибии будут атаковать с юга.

[ + – ] В исправленном варианте статьи The Sun говорится о том, что "Путин заставил Запад гадать"

Теперь таблоид утверждает, что РФ может вторгнуться "в любое время", нанеся массированный ракетный удар и направив 200 тыс. военнослужащих.

"Три часа ночи, когда источники в американской разведке предсказывали российскую атаку, прошли без происшествий, поскольку (президент РФ Владимир) Путин заставил Запад гадать. Холодное ясное небо над Киевом, жители которого приготовились к воздушному налету, оставалось спокойным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов", – сказано в статье.

[ + – ] Карта нападаения России на Украину от The Sun Фото: The Sun

The Sun пишет о напряженности, которая якобы оставалась высокой до рассвета 16 февраля. Около 130 тыс. военных остаются на восточных и южных границах Украины, почти 40 тыс. пророссийских сил находятся в Беларуси и еще 30 тыс. сепаратистов противостоят Украине в оккупированном Донбассе, отметили авторы отредактированной статьи.

"Мы не можем принимать за чистую монету все, что Россия говорит или делает. Мы должны быть готовы защищаться", – приводит таблоид комментарий одного из высокопоставленных военных.

[ + – ] Танки России на границе с Украиной

Отметим, что еще один британский таблоид The Mirror, сообщивший со ссылкой на американские спецслужбы о приказе Кремля напасть на Украину сегодня в 3 часа ночи, не исправил материал.

Речь шла о нападении РФ на военные и правительственные здания.

"Атака Москвы будет "почти наверняка из нескольких точек" над южным, восточным и северным флангами Украины", – отмечали журналисты.

Фокус ранее писал, что 15 февраля Минобороны России заявило об отводе войск от границ с Украиной после окончания совместных с Беларусью военных учений "Союзная решимость-2022". Подразделения Южного и Западного военных округов в этот день приступили к погрузке на железнодорожный и автотранспорт.

13 февраля стало известно о переброске дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии России к границе с Украиной, в частности, эшелонов с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и танками Т-80У.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не подтвердил отвода войск РФ и признаков деэскалации ситуации не увидел. Военная техника остается вблизи украинских границ, сообщал генсек Альянса.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сомневался, что вторжение РФ состоится 15 или 16 февраля.