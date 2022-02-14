Нападения России в озвученные СМИ даты не будет, - Стефанчук (видео)

В ходе общения с журналистами спикер Рады назвал сложившуюся ситуацию информационной атакой против Украины.

Россия не будет вторгаться в Украину в те даты, о которых пишут многие СМИ. Об этом стало известно после переговоров руководства парламента, Кабмина, глав фракций и секретаря СНБО Алексея Данилова, рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук на брифинге.

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Речь идет о возможном нападении на нашу страну 15-16 февраля, информацию о чем распространила американская разведка.

Встреча политиков проходила в режиме "государственной тайны", поэтому ее детали спикер Рады не стал освещать.

"Все, что происходило, дает основания для сдержанного оптимизма, что никакого наступления в те дни, которые всеми определяются, не будет", — заявил он.

Информация о наступлении в озвученные даты — это информационная атака против Украины, говорит глава парламента.

"Были приведены соответствующие факты, были приведены соответствующие контрдействия, которые осуществляются правительством, нашими коллегами из силового блока, с разведывательного блока", — добавил Стефанчук и призвал сохранять спокойствие и единение друг с другом.

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Пару дней назад американская разведка распространила информацию о наступлении России на Украину в среду, 16 февраля.

Эту информацию прокомментировал Алексей Данилов — Киев не уверен в нападении 16 февраля. Задача Москвы номер 1 — навести панику в украинском обществе, говорит он.