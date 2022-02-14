Нападу Росії в озвучені ЗМІ дати не буде, — Стефанчук (відео)

У ході спілкування з журналістами спікер Ради назвав поширення цієї інформації інформаційною атакою проти України.

Росія не вторгатиметься в Україну в ті дати, про які пишуть багато ЗМІ. Про це стало відомо після переговорів керівництва парламенту, Кабміну, голів фракцій і секретаря РНБО Олексія Данілова, розповів речник Ради Руслан Стефанчук на брифінгу.

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Ідеться про можливий напад на нашу країну 15-16 лютого, інформацію про що поширила американська розвідка.

Зустріч політиків відбувалася в режимі "державної таємниці", тому її деталі спікер Ради не став висвітлювати.

"Усе, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму, що жодного наступу в ті дні, які визначаються всіма, не буде", — заявив він.

Інформація про наступ в озвучені дати — це інформаційна атака проти України, каже голова парламенту.

"Було наведено відповідні факти, було наведено відповідні контрдії, які здійснюються урядом, нашими колегами із силового блоку, з розвідувального блоку", — додав Стефанчук і закликав зберігати спокій і єднання одне з одним.

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Кілька днів тому американська розвідка поширила інформацію про напад Росії на Україну в середу, 16 лютого.

Цю інформацію прокоментував Олексій Данілов — Київ не впевнений у нападі 16 лютого. Завдання Москви номер 1 – навести паніку в українському суспільстві, каже він.