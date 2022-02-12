ЦРУ вважає, що Росія може напасти на Україну 16 лютого, — Spiegel

За інформацією журналістів, американські спецслужби перехопили ознаки того, що російське керівництво готує своїх військових саме до цієї дати.

США попередили союзників НАТО в Європі, що побоюються нападу Росії на Україну наступного тижня, 16 лютого. Про це пише SPIEGEL.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Американська розвідувальна служба ЦРУ та американські військові 11 лютого повідомили уряду Німеччини та іншим країнам НАТО про свої побоювання щодо нападу. Вони послалися на нову інформацію.

За словами кількох дипломатів та військових чиновників, у США розповіли багато подробиць під час секретних брифінгів. Були описані конкретні маршрути російського вторгнення, завдання військових та можлива дата – 16 лютого.

У Німеччині не змогли з'ясувати, на якій інформації ґрунтувалося рішуче попередження США. Проте було сказано, що американські звіти були дуже докладними та підкріплені багатьма джерелами. При цьому інсайдери припускають, що США навмисне поширили цю інформацію, щоб торпедувати російські плани нападу.

Західні військові та дипломатичні джерела повідомили, що американські спецслужби перехопили ознаки того, що російське керівництво готує військових до наступної середи. Чи це вже прийняте рішення, на даний момент достовірно сказати не можна.

І хоча у Білому домі не можуть заявити зі стовідсотковою упевненістю про напад Москви, президент США Джо Байден продовжує вести активний діалог із європейськими союзниками. Він скликав усіх глав держав та урядів ЄС на секретну конференцію. Також були запрошені голова Комісії ЄС Урсула фон дер Ляйєн та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Крім нових висновків, Байден також зазначив, наскільки важливо продовжувати діалог із Росією. Говорили також про можливу телефонну розмову між ним та головою Кремля Володимиром Путіним.

Уряд Німеччини лише дуже узагальнив зміст відеоконференції. Згідно з інформацією, це був "важливий обмін думками щодо дуже, дуже серйозної ситуації з безпекою в Україні", під час якої було виражено єдність союзників. Вони зійшлися на думці щодо різких санкцій проти Москви у разі вторгнення, також йшлося про "запобігання війні в Європі".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 11 лютого, що РФ може вчинити вторгнення в Україну будь-якої миті.

Побоюється вторгнення в Україну Росією і Польща, яка вважає, що Москва може зробити цей крок під час Олімпіади, як це було у випадку з Грузією.