Як у Грузії: Польща побоюється можливого нападу РФ на Україну під час Олімпіади

Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський говорить про явні сигнали підготовки РФ до атаки. За його словами, загрози воєнного конфлікту такого масштабу в Європі не було кілька десятиліть.

Росія може вторгнутися до України під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в ефірі програми Wirtualna Polska, його процитувало агентство РАР.

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2008 року російські військові напали на Грузію практично в день відкриття Олімпіади, нагадав польський чиновник.

"Такий ризик, безперечно, є. Росію ніколи це (початок Олімпіади) не турбувало", – заявив Яблонський.

Польський чиновник побачив явні сигнали, через які можна говорити про підготовку президента Росії Володимира Путіна до атаки. Одним із таких показників він вважає повідомлення міжнародних ЗМІ та нарощування військової могутності на кордоні з Україною та Білоруссю.

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"Я не можу розповісти про всі відомості, які ми маємо. Але я стверджую, що загрози конфлікту такого масштабу в Європі не було вже кілька десятиліть. У цій ситуації безпека є найвищим пріоритетом", – наголосив Яблонський.

Чи говоритиме Польща з РФ?

Польська дипломатія не обговорює організацію зустрічі Путіна з представниками Польщі, зазначив він.

"Такої зустрічі на Олімпіаді не планується, але ми не відкидаємо переговорів з Росією", — заявив чиновник.

Яблонський згадав заяву Путіна на його пресконференції з угорським головою уряду Віктором Орбаном у Москві. Тоді російський лідер заявив, що розширення НАТО на Польщу було "шахрайством" проти Москви.

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"Путін хотів би призвести до ситуації, у якій сусідні з Росією країни не самостійно прийматимуть рішення щодо суверенітету. Росія хоче давати згоду на членство в НАТО для України, Польщі або інших країн Центральної Європи", — сказав заступник міністра.

За його словами, Польща, Росія та США не можуть нічого нав'язувати Україні, і вона має обирати сама вектор руху.

Нагадаємо, що в Держдепі нещодавно говорили про плани РФ інсценувати напад ЗСУ на Донбасі, щоб здійснити повномасштабний напад на Україну. Як зазначили у відомстві, російські спецслужби можуть підготувати відеоролик про "атаки та жертви вибухів".

Американська газета The Washington Post писала 3 лютого про привід для вторгнення Росії в Україну. Цього ж дня головком ЗСУ Валерій Залужний спростував інформацію про загрозу від РФ.