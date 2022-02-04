Військової загрози з боку РФ для України сьогодні немає, — головнокомандувач ЗСУ (відео)

За словами Валерія Залужного, мешканцям прикордонних районів України не варто панікувати, оскільки перекидання військ РФ є психологічною операцією.

Уздовж українського кордону сконцентровано велику кількість російської техніки та особового складу, однак військової загрози з боку Росії для України на сьогодні немає. Про це в ефірі політичного токшоу "Право на владу" заявив головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний.

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За його словами, військове командування України продовжує фіксувати прибуття нової російської техніки до прикордонних районів та на окуповані території. Валерій Залужний наголосив, що деякі військові частини та підрозділи Російської Федерації здійснюють постійні переміщення вздовж українського кордону.

"Якщо уважно проаналізувати стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, він нас непокоїть. Тому що це турбуватиме будь-яку державу: якщо біля її кордонів знаходяться угруповання (військові ударні угруповання — ред.)", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

В ефірі телеканалу Валерій Залужний заспокоїв мешканців прикордонних областей та запевнив, що на сьогодні для України немає військової загрози з боку Російської Федерації. Перекидання російських військ головнокомандувач ЗСУ назвав психологічною операцією, тому, за його словами, українцям не треба панікувати.

[ + – ] Перекидання військ РФ до кордонів України є психологічною операцією

Валерій Залужний в ефірі токшоу "Право на владу" також заявив, що Україна має достатньо стратегічних та оперативних запасів для відбиття агресії з боку РФ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що офіційний Київ не має планів щодо проведення військових операцій для звільнення окупованих Криму та Донбасу.

[ + – ] Україна не планує військові операції зі звільнення Криму та Донбасу

Нагадаємо, 2 лютого журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер опублікував нові супутникові знімки російських військ навколо України. За словами американського журналіста, супутники Maxar зафільмували на території Білорусі оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", дальність стрілянини яких може "дістати" до Києва.

3 лютого британське видання The Mirror повідомляло, що Україна відправила 8 тисяч військових до Чорнобиля через загрозу вторгнення Росії. За даними журналістів, Москва за допомогою військового спецназу може захопити покинуті будинки в Прип'яті.