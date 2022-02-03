Розгортають польові табори та "Іскандери": нові супутникові знімки військ РФ навколо України
Оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", дальність стрілянини яких досягає 500 км, розгорнуті на відстані від Києва 420-450 кілометрів.
Росія продовжує збільшувати кількість військової техніки в окупованому Криму, Білорусі та у прикордонних з Україною районах. Про це свідчать нові супутникові знімки, зроблені американською компанією космічних технологій Maxar.
За словами кореспондента видання Buzzfeed Крістофера Міллера, який опублікував кадри у своєму Twitter, протягом останніх тижнів було зафіксовано значне збільшення російських підрозділів на території Білорусі.
Перекидання військ РФ — супутникові знімки з Білорусі
На полігонах та військових базах супутники зняли розгортання польових таборів та активність особового складу. У Білорусі, зокрема, помітне розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", дальність стрілянини яких може становити до 500 кілометрів.
ОТРК, які призначені для знищення систем ППО та ПРО, вдалося зайняти на полігоні в Осиповичах (менше 100 кілометрів від Мінська, а до Києва майже 420 км).
У Брестській області, яка межує з Волинською областю та Польщею, компанія Maxar також зафіксувала велике скупчення військової техніки та польових таборів, які призначені для особового складу.
На Обуз-Ліснівському полігоні, що знаходиться біля міста Барановичі, розгорнуть польовий табір із бойовою технікою.
Перекидання військ РФ — супутникові знімки з окупованого Криму
У смт Новоозерному, розташованому на березі затоки Донузлав, супутники Maxar також зафіксували скупчення російської техніки, зокрема бойових танків.
На супутникових знімках Бахчисарая, зроблених 1 лютого, видно бойові російські групи і скупчення БМП.
В окупованому Криму на території військового полігону "Ангарський", який підпорядковується Чорноморському флоту РФ, супутники зафіксували ще кілька польових таборів та техніки.
Супутники компанії Maxar 1 лютого зафільмували в окупованій Євпаторії ще один військовий польовий табір з бронетехнікою.
Ще один польовий табір із російською бронетехнікою зняли на мисі Опук в анексованому Криму.
Перекидання військ РФ — супутникові знімки з Росії
На території військового полігону "Погоново" у Воронезькій області, що межує з Україною, супутникові знімки зафіксували артилерію, бронетехніку та особовий склад. За словами кореспондента Крістофера Міллера, знімки було зроблено 26 січня.
У Клинцях, що знаходяться біля України та Білорусі, супутники Maxar зафіксували бронетехніку та польовий табір для особового складу.
На військовому полігоні у селищі Персіановський (Ростовська область), за даними журналіста Крістофера Міллера, відбуваються артилерійські навчання. На супутникових знімках, зроблених Maxar, видно вирви від потрапляння снарядів.
Зазначимо, 2 лютого незалежна група Conflict Intelligence Team повідомила, що Росія перекидає "Росгвардію" та спецтехніку у бік України. За даними експертів, передислокація ешелонів зафіксована у кількох російських містах. Військове командування перекидає спецтехніку без номерних знаків.
1 лютого військова розвідка України повідомляла, що Росія посилює окупаційні формування на Донбасі снайперами та ПТРК.