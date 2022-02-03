Розгортають польові табори та "Іскандери": нові супутникові знімки військ РФ навколо України

Оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", дальність стрілянини яких досягає 500 км, розгорнуті на відстані від Києва 420-450 кілометрів.

Росія продовжує збільшувати кількість військової техніки в окупованому Криму, Білорусі та у прикордонних з Україною районах. Про це свідчать нові супутникові знімки, зроблені американською компанією космічних технологій Maxar.

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За словами кореспондента видання Buzzfeed Крістофера Міллера, який опублікував кадри у своєму Twitter, протягом останніх тижнів було зафіксовано значне збільшення російських підрозділів на території Білорусі.

[ + – ] Розташування російських військ навколо України Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Перекидання військ РФ — супутникові знімки з Білорусі

На полігонах та військових базах супутники зняли розгортання польових таборів та активність особового складу. У Білорусі, зокрема, помітне розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", дальність стрілянини яких може становити до 500 кілометрів.

[ + – ] В Осиповичах розгорнули ОТРК "Іскандер-М", які можуть "діставати" до Києва

ОТРК, які призначені для знищення систем ППО та ПРО, вдалося зайняти на полігоні в Осиповичах (менше 100 кілометрів від Мінська, а до Києва майже 420 км).

[ + – ] Росія перекинула до Осиповичів ОТРК "Іскандер-М" Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] Росія перекинула до Осиповичів ОТРК "Іскандер-М" Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

У Брестській області, яка межує з Волинською областю та Польщею, компанія Maxar також зафіксувала велике скупчення військової техніки та польових таборів, які призначені для особового складу.

[ + – ] У Бресті супутники зафіксували скупчення російських військ та особового складу Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] У Бресті супутники зафіксували скупчення російських військ та особового складу Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На Обуз-Ліснівському полігоні, що знаходиться біля міста Барановичі, розгорнуть польовий табір із бойовою технікою.

[ + – ] На Обуз-Ліснівському полігоні розгорнуть військове містечко з наметами та технікою Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] На Обуз-Ліснівському полігоні розгорнуть військове містечко з наметами та технікою Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Перекидання військ РФ — супутникові знімки з окупованого Криму

У смт Новоозерному, розташованому на березі затоки Донузлав, супутники Maxar також зафіксували скупчення російської техніки, зокрема бойових танків.

[ + – ] Скупчення російських військ у Новоозерному [ + – ] Скупчення російських військ у Новоозерному [ + – ] Скупчення російських військ у Новоозерному

На супутникових знімках Бахчисарая, зроблених 1 лютого, видно бойові російські групи і скупчення БМП.

[ + – ] У Бахчисараї Росія сконцентрувала бойову техніку Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] У Бахчисараї Росія сконцентрувала бойову техніку Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В окупованому Криму на території військового полігону "Ангарський", який підпорядковується Чорноморському флоту РФ, супутники зафіксували ще кілька польових таборів та техніки.

[ + – ] На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою [ + – ] На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою [ + – ] На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою

Супутники компанії Maxar 1 лютого зафільмували в окупованій Євпаторії ще один військовий польовий табір з бронетехнікою.

[ + – ] Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку [ + – ] Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку [ + – ] Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку

Ще один польовий табір із російською бронетехнікою зняли на мисі Опук в анексованому Криму.

[ + – ] На мисі Опук у Криму Росія розгорнула військове містечко з технікою Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Перекидання військ РФ — супутникові знімки з Росії

На території військового полігону "Погоново" у Воронезькій області, що межує з Україною, супутникові знімки зафіксували артилерію, бронетехніку та особовий склад. За словами кореспондента Крістофера Міллера, знімки було зроблено 26 січня.

[ + – ] РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області [ + – ] РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області [ + – ] РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області [ + – ] РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області

У Клинцях, що знаходяться біля України та Білорусі, супутники Maxar зафіксували бронетехніку та польовий табір для особового складу.

[ + – ] Скупчення російської техніки в Клинцях Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На військовому полігоні у селищі Персіановський (Ростовська область), за даними журналіста Крістофера Міллера, відбуваються артилерійські навчання. На супутникових знімках, зроблених Maxar, видно вирви від потрапляння снарядів.

[ + – ] Війська РФ проводять артилерійські навчання біля кордону з Україною Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Зазначимо, 2 лютого незалежна група Conflict Intelligence Team повідомила, що Росія перекидає "Росгвардію" та спецтехніку у бік України. За даними експертів, передислокація ешелонів зафіксована у кількох російських містах. Військове командування перекидає спецтехніку без номерних знаків.

1 лютого військова розвідка України повідомляла, що Росія посилює окупаційні формування на Донбасі снайперами та ПТРК.