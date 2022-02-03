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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Розгортають польові табори та "Іскандери": нові супутникові знімки військ РФ навколо України

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Перекидання війська
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES | Нагромадження російських військ біля кордонів з Україною

Оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", дальність стрілянини яких досягає 500 км, розгорнуті на відстані від Києва 420-450 кілометрів.

Росія продовжує збільшувати кількість військової техніки в окупованому Криму, Білорусі та у прикордонних з Україною районах. Про це свідчать нові супутникові знімки, зроблені американською компанією космічних технологій Maxar.

За словами кореспондента видання Buzzfeed Крістофера Міллера, який опублікував кадри у своєму Twitter, протягом останніх тижнів було зафіксовано значне збільшення російських підрозділів на території Білорусі.

Перекидання військ
Розташування російських військ навколо України
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Перекидання військ РФ — супутникові знімки з Білорусі

На полігонах та військових базах супутники зняли розгортання польових таборів та активність особового складу. У Білорусі, зокрема, помітне розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", дальність стрілянини яких може становити до 500 кілометрів.

Осиповичі Іскандер-М
В Осиповичах розгорнули ОТРК "Іскандер-М", які можуть "діставати" до Києва

ОТРК, які призначені для знищення систем ППО та ПРО, вдалося зайняти на полігоні в Осиповичах (менше 100 кілометрів від Мінська, а до Києва майже 420 км).

ОТРК Іскандер-М
Росія перекинула до Осиповичів ОТРК "Іскандер-М"
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
ОТРК Іскандер-М
Росія перекинула до Осиповичів ОТРК "Іскандер-М"
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

У Брестській області, яка межує з Волинською областю та Польщею, компанія Maxar також зафіксувала велике скупчення військової техніки та польових таборів, які призначені для особового складу.

Брест війська
У Бресті супутники зафіксували скупчення російських військ та особового складу
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Брест війська
У Бресті супутники зафіксували скупчення російських військ та особового складу
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На Обуз-Ліснівському полігоні, що знаходиться біля міста Барановичі, розгорнуть польовий табір із бойовою технікою.

Обуз-Ліснівський полігон
На Обуз-Ліснівському полігоні розгорнуть військове містечко з наметами та технікою
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Обуз-Ліснівський полігон
На Обуз-Ліснівському полігоні розгорнуть військове містечко з наметами та технікою
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Перекидання військ РФ — супутникові знімки з окупованого Криму

У смт Новоозерному, розташованому на березі затоки Донузлав, супутники Maxar також зафіксували скупчення російської техніки, зокрема бойових танків.

Скупчення російських військ у Новоозерному
Скупчення російських військ у Новоозерному
Скупчення російських військ у Новоозерному
Скупчення російських військ у Новоозерному
Скупчення російських військ у Новоозерному
Скупчення російських військ у Новоозерному
Скупчення російських військ у Новоозерному
Скупчення російських військ у Новоозерному
Скупчення російських військ у Новоозерному

На супутникових знімках Бахчисарая, зроблених 1 лютого, видно бойові російські групи і скупчення БМП.

Бахчисарай війська
У Бахчисараї Росія сконцентрувала бойову техніку
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Бахчисарай війська
У Бахчисараї Росія сконцентрувала бойову техніку
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В окупованому Криму на території військового полігону "Ангарський", який підпорядковується Чорноморському флоту РФ, супутники зафіксували ще кілька польових таборів та техніки.

На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою
На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою
На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою
На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою
На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою
На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою
На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою
На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою
На полігоні "Ангарський" зафіксували військові містечка з технікою

Супутники компанії Maxar 1 лютого зафільмували в окупованій Євпаторії ще один військовий польовий табір з бронетехнікою.

Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку
Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку
Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку
Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку
Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку
Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку
Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку
Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку
Супутники зняли в Євпаторії російську бронетехніку

Ще один польовий табір із російською бронетехнікою зняли на мисі Опук в анексованому Криму.

Опук війська
На мисі Опук у Криму Росія розгорнула військове містечко з технікою
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Перекидання військ РФ — супутникові знімки з Росії

На території військового полігону "Погоново" у Воронезькій області, що межує з Україною, супутникові знімки зафіксували артилерію, бронетехніку та особовий склад. За словами кореспондента Крістофера Міллера, знімки було зроблено 26 січня.

РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області
РФ перекинула артилерію до прикордонної з Україною Воронезької області

У Клинцях, що знаходяться біля України та Білорусі, супутники Maxar зафіксували бронетехніку та польовий табір для особового складу.

Клинці полігон
Скупчення російської техніки в Клинцях
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На військовому полігоні у селищі Персіановський (Ростовська область), за даними журналіста Крістофера Міллера, відбуваються артилерійські навчання. На супутникових знімках, зроблених Maxar, видно вирви від потрапляння снарядів.

Персіанівський полігон
Війська РФ проводять артилерійські навчання біля кордону з Україною
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Зазначимо, 2 лютого незалежна група Conflict Intelligence Team повідомила, що Росія перекидає "Росгвардію" та спецтехніку у бік України. За даними експертів, передислокація ешелонів зафіксована у кількох російських містах. Військове командування перекидає спецтехніку без номерних знаків.

1 лютого військова розвідка України повідомляла, що Росія посилює окупаційні формування на Донбасі снайперами та ПТРК.