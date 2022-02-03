Развертывают полевые лагеря и "Искандеры": новые спутниковые снимки войск РФ вокруг Украины
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", дальность стрельбы которых достигает 500 км, развернуты на расстоянии от Киева в 420-450 километров.
Россия продолжает увеличивать количество военной техники в оккупированном Крыму, Беларуси и в приграничных с Украиной районах. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, которые были сделаны американской компанией космических технологий Maxar.
По словам корреспондента издания Buzzfeed Кристофера Миллера, который опубликовал кадры в своем Twitter, в течение последних недель было зафиксировано значительное увеличение российских подразделений на территории Беларуси.
Переброска войск РФ — спутниковые снимки из Беларуси
На полигонах и военных базах спутники засняли развертывание полевых лагерей и активность личного состава. В Беларуси, в частности, заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", дальность стрельбы которых может составлять до 500 километров.
ОТРК, которые предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО, удалось занять на полигоне в Осиповичах (менее 100 километров от Минска, а до Киева — почти 420 км).
В Брестской области, которая граничит с Волынской областью и Польшей, компания Maxar также зафиксировала большое скопление военной техники и полевых лагерей, которые предназначены для личного состава.
На Обуз-Лесновском полигоне, который находится возле города Барановичи, развернут полевой лагерь с боевой техникой.
Переброска войск РФ — спутниковые снимки из оккупированного Крыма
В пгт Новоозерном, который расположен на берегу залива Донузлав, спутники Maxar также зафиксировали скопление российской техники, в том числе боевых танков.
На спутниковых снимках Бахчисарая, которые были сделаны 1 февраля, видны боевые российские группы и скопление БМП.
В оккупированном Крыму на территории военного полигона "Ангарский", который подчинается Черноморскому флоту РФ, спутники зафиксировали еще несколько полевых лагерей и техникой.
Спутники компании Maxar 1 февраля засняли в оккупированной Евпатории еще один военный полевой лагерь с бронетехникой.
Еще один полевой лагерь с российской бронетехникой засняли на мысе Опук в аннексированном Крыму.
Переброска войск РФ — спутниковые снимки из России
На территории военного полигона "Погоново" в Воронежской области, которая граничит с Украиной, спутниковые снимки зафиксировали артиллерию, бронетехнику и личный состав. По словам корреспондента Кристофера Миллера, снимки были сделаны 26 января.
В Клинцах, которые находятся возле Украины и Беларуси, спутники Maxar зафиксировали бронетехнику и полевой лагерь для личного состава.
На военном полигоне в поселке Персиановский (Ростовская область), по данным журналиста Кристофера Миллера, проходят артиллерийские учения. На спутниковых снимках, которые были сделаны Maxar, видны воронки от попадания снарядов.
Отметим, 2 февраля независимая группа Conflict Intelligence Team сообщила, что Россия перебрасывает "Росгвардию" и спецтехнику в сторону Украины. По данным экспертом, передислокация эшелонов зафиксирована в нескольких российских городах. Военное командование перебрасывает спецтехнику без номерных знаков.
1 февраля военная разведка Украины сообщала, что Россия усиливает оккупационные формирования на Донбассе снайперами и ПТРК.