Развертывают полевые лагеря и "Искандеры": новые спутниковые снимки войск РФ вокруг Украины

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", дальность стрельбы которых достигает 500 км, развернуты на расстоянии от Киева в 420-450 километров.

Россия продолжает увеличивать количество военной техники в оккупированном Крыму, Беларуси и в приграничных с Украиной районах. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, которые были сделаны американской компанией космических технологий Maxar.

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По словам корреспондента издания Buzzfeed Кристофера Миллера, который опубликовал кадры в своем Twitter, в течение последних недель было зафиксировано значительное увеличение российских подразделений на территории Беларуси.

[ + – ] Расположение российских войск вокруг Украины Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Переброска войск РФ — спутниковые снимки из Беларуси

На полигонах и военных базах спутники засняли развертывание полевых лагерей и активность личного состава. В Беларуси, в частности, заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", дальность стрельбы которых может составлять до 500 километров.

[ + – ] В Осиповичах развернули ОТРК "Искандер-М", которые могут "доставать" до Киева

ОТРК, которые предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО, удалось занять на полигоне в Осиповичах (менее 100 километров от Минска, а до Киева — почти 420 км).

[ + – ] Россия перебросила в Осиповичи ОТРК "Искандер-М" Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] Россия перебросила в Осиповичи ОТРК "Искандер-М" Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В Брестской области, которая граничит с Волынской областью и Польшей, компания Maxar также зафиксировала большое скопление военной техники и полевых лагерей, которые предназначены для личного состава.

[ + – ] В Бресте спутники зафиксировали скопление российских войск и личного состава Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] В Бресте спутники зафиксировали скопление российских войск и личного состава Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На Обуз-Лесновском полигоне, который находится возле города Барановичи, развернут полевой лагерь с боевой техникой.

[ + – ] На Обуз-Лесновском полигоне развернут военный городок с палатками и техникой Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] На Обуз-Лесновском полигоне развернут военный городок с палатками и техникой Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Переброска войск РФ — спутниковые снимки из оккупированного Крыма

В пгт Новоозерном, который расположен на берегу залива Донузлав, спутники Maxar также зафиксировали скопление российской техники, в том числе боевых танков.

[ + – ] Скопление российских войск в Новоозерном [ + – ] Скопление российских войск в Новоозерном [ + – ] Скопление российских войск в Новоозерном

На спутниковых снимках Бахчисарая, которые были сделаны 1 февраля, видны боевые российские группы и скопление БМП.

[ + – ] В Бахчисарае Россия сконцентрировала боевую технику Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] В Бахчисарае Россия сконцентрировала боевую технику Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В оккупированном Крыму на территории военного полигона "Ангарский", который подчинается Черноморскому флоту РФ, спутники зафиксировали еще несколько полевых лагерей и техникой.

[ + – ] На полигоне "Ангарский" зафиксировали военные городки с техникой [ + – ] На полигоне "Ангарский" зафиксировали военные городки с техникой [ + – ] На полигоне "Ангарский" зафиксировали военные городки с техникой

Спутники компании Maxar 1 февраля засняли в оккупированной Евпатории еще один военный полевой лагерь с бронетехникой.

[ + – ] Спутники засняли в Евпатории российскую бронетехнику [ + – ] Спутники засняли в Евпатории российскую бронетехнику [ + – ] Спутники засняли в Евпатории российскую бронетехнику

Еще один полевой лагерь с российской бронетехникой засняли на мысе Опук в аннексированном Крыму.

[ + – ] На мысе Опук в Крыму Россия развернула военный городок с техникой Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Переброска войск РФ — спутниковые снимки из России

На территории военного полигона "Погоново" в Воронежской области, которая граничит с Украиной, спутниковые снимки зафиксировали артиллерию, бронетехнику и личный состав. По словам корреспондента Кристофера Миллера, снимки были сделаны 26 января.

[ + – ] РФ перебросила артиллерию в приграничную с Украиной Воронежскую область [ + – ] РФ перебросила артиллерию в приграничную с Украиной Воронежскую область [ + – ] РФ перебросила артиллерию в приграничную с Украиной Воронежскую область [ + – ] РФ перебросила артиллерию в приграничную с Украиной Воронежскую область

В Клинцах, которые находятся возле Украины и Беларуси, спутники Maxar зафиксировали бронетехнику и полевой лагерь для личного состава.

[ + – ] Скопление российской техники в Клинцах Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На военном полигоне в поселке Персиановский (Ростовская область), по данным журналиста Кристофера Миллера, проходят артиллерийские учения. На спутниковых снимках, которые были сделаны Maxar, видны воронки от попадания снарядов.

[ + – ] Войска РФ проводят артиллерийские учения возле границы с Украиной Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Отметим, 2 февраля независимая группа Conflict Intelligence Team сообщила, что Россия перебрасывает "Росгвардию" и спецтехнику в сторону Украины. По данным экспертом, передислокация эшелонов зафиксирована в нескольких российских городах. Военное командование перебрасывает спецтехнику без номерных знаков.

1 февраля военная разведка Украины сообщала, что Россия усиливает оккупационные формирования на Донбассе снайперами и ПТРК.