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Военный Фокус Российско-украинская война

Развертывают полевые лагеря и "Искандеры": новые спутниковые снимки войск РФ вокруг Украины

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Переброска войска
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES | Скопление российских войск у границ с Украиной

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", дальность стрельбы которых достигает 500 км, развернуты на расстоянии от Киева в 420-450 километров.

Россия продолжает увеличивать количество военной техники в оккупированном Крыму, Беларуси и в приграничных с Украиной районах. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, которые были сделаны американской компанией космических технологий Maxar.

По словам корреспондента издания Buzzfeed Кристофера Миллера, который опубликовал кадры в своем Twitter, в течение последних недель было зафиксировано значительное увеличение российских подразделений на территории Беларуси.

Переброска войск
Расположение российских войск вокруг Украины
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Переброска войск РФ — спутниковые снимки из Беларуси

На полигонах и военных базах спутники засняли развертывание полевых лагерей и активность личного состава. В Беларуси, в частности, заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", дальность стрельбы которых может составлять до 500 километров.

Осиповичи Искандер-М
В Осиповичах развернули ОТРК "Искандер-М", которые могут "доставать" до Киева

ОТРК, которые предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО, удалось занять на полигоне в Осиповичах (менее 100 километров от Минска, а до Киева — почти 420 км).

ОТРК Искандер-М
Россия перебросила в Осиповичи ОТРК "Искандер-М"
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
ОТРК Искандер-М
Россия перебросила в Осиповичи ОТРК "Искандер-М"
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В Брестской области, которая граничит с Волынской областью и Польшей, компания Maxar также зафиксировала большое скопление военной техники и полевых лагерей, которые предназначены для личного состава.

Брест войска
В Бресте спутники зафиксировали скопление российских войск и личного состава
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Брест войска
В Бресте спутники зафиксировали скопление российских войск и личного состава
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На Обуз-Лесновском полигоне, который находится возле города Барановичи, развернут полевой лагерь с боевой техникой.

Обуз-Лесновский полигон
На Обуз-Лесновском полигоне развернут военный городок с палатками и техникой
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Обуз-Лесновский полигон
На Обуз-Лесновском полигоне развернут военный городок с палатками и техникой
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Переброска войск РФ — спутниковые снимки из оккупированного Крыма

В пгт Новоозерном, который расположен на берегу залива Донузлав, спутники Maxar также зафиксировали скопление российской техники, в том числе боевых танков.

Новоозерное войска
Скопление российских войск в Новоозерном
Новоозерное войска
Скопление российских войск в Новоозерном
Новоозерное войска
Скопление российских войск в Новоозерном
Новоозерное войска
Новоозерное войска
Новоозерное войска

На спутниковых снимках Бахчисарая, которые были сделаны 1 февраля, видны боевые российские группы и скопление БМП.

Бахчисарай войска
В Бахчисарае Россия сконцентрировала боевую технику
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Бахчисарай войска
В Бахчисарае Россия сконцентрировала боевую технику
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

В оккупированном Крыму на территории военного полигона "Ангарский", который подчинается Черноморскому флоту РФ, спутники зафиксировали еще несколько полевых лагерей и техникой.

Ангарский полигон
На полигоне "Ангарский" зафиксировали военные городки с техникой
Ангарский полигон
На полигоне "Ангарский" зафиксировали военные городки с техникой
Ангарский полигон
На полигоне "Ангарский" зафиксировали военные городки с техникой
Ангарский полигон
Ангарский полигон
Ангарский полигон

Спутники компании Maxar 1 февраля засняли в оккупированной Евпатории еще один военный полевой лагерь с бронетехникой.

Евпатория войска
Спутники засняли в Евпатории российскую бронетехнику
Евпатория войска
Спутники засняли в Евпатории российскую бронетехнику
Евпатория войска
Спутники засняли в Евпатории российскую бронетехнику
Евпатория войска
Евпатория войска
Евпатория войска

Еще один полевой лагерь с российской бронетехникой засняли на мысе Опук в аннексированном Крыму.

Опук войска
На мысе Опук в Крыму Россия развернула военный городок с техникой
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Переброска войск РФ — спутниковые снимки из России

На территории военного полигона "Погоново" в Воронежской области, которая граничит с Украиной, спутниковые снимки зафиксировали артиллерию, бронетехнику и личный состав. По словам корреспондента Кристофера Миллера, снимки были сделаны 26 января.

Погоново войска
РФ перебросила артиллерию в приграничную с Украиной Воронежскую область
Погоново войска
РФ перебросила артиллерию в приграничную с Украиной Воронежскую область
Погоново войска
РФ перебросила артиллерию в приграничную с Украиной Воронежскую область
Погоново войска
РФ перебросила артиллерию в приграничную с Украиной Воронежскую область
Погоново войска
Погоново войска
Погоново войска
Погоново войска

В Клинцах, которые находятся возле Украины и Беларуси, спутники Maxar зафиксировали бронетехнику и полевой лагерь для личного состава.

Клинцы полигон
Скопление российской техники в Клинцах
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

На военном полигоне в поселке Персиановский (Ростовская область), по данным журналиста Кристофера Миллера, проходят артиллерийские учения. На спутниковых снимках, которые были сделаны Maxar, видны воронки от попадания снарядов.

Персиановский полигон
Войска РФ проводят артиллерийские учения возле границы с Украиной
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Отметим, 2 февраля независимая группа Conflict Intelligence Team сообщила, что Россия перебрасывает "Росгвардию" и спецтехнику в сторону Украины. По данным экспертом, передислокация эшелонов зафиксирована в нескольких российских городах. Военное командование перебрасывает спецтехнику без номерных знаков.

1 февраля военная разведка Украины сообщала, что Россия усиливает оккупационные формирования на Донбассе снайперами и ПТРК.