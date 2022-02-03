Ризик вторгнення Росії: Україна відправила 8000 солдатів до Чорнобиля, — The Mirror

Є ризик використання російським спецназом на чолі колони вторгнення занедбаних будівель у районі Прип'яті як укриття, вважають оглядачі видання.

Українські військові вважають, що Росія може спробувати завдати блискавичного удару на південь, до Києва, оточивши місто танками та артилерією. Але якщо росіяни це зроблять, то можуть зіткнутися із зухвалою контратакою з боку української армії та загонів цивільної оборони, які розпочнуть партизанські атаки, повідомляє The Mirror.

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До Чорнобильської зони для патрулювання Україна направила близько 8000 солдатів, щоб зміцнити безпеку на білоруському кордоні, запевняє видання.

[ + – ] Занедбаний будинок у Чорнобилі

"Чорнобильська зона відчуження — у великій небезпеці", каже генерал-полковник українських прикордонних військ Юрій Шахрайчук. Він додав, що українські сили збільшили кількість та наростили чисельний склад патрулів у цій місцевості.

[ + – ] Український прикордонник із дозиметром на білоруському кордоні

Якщо дозиметри, які є у кожного патруля, вийдуть з ладу, каже Шахрайчук, загін залишить зону відчуження якнайшвидше. Щоб моніторити ситуацію в заражених радіацією районах, ми використовуємо дрони, додав він.

[ + – ] Український прикордонник у чорнобильській зоні відчуження

У сусідній Білорусії в Заріччі Гомельської області було помічено російську машину РЕБ "Красуха-4". Росія розширює свої батальйони "радіоелектронної боротьби" на українському напрямі, їх можна використовувати для придушення зв'язку чи прослуховування.

"Красуха" здатна виводити з ладу радари та авіаційні системи і допоможе вторгненню, борючись з оборонними радарними системами, ймовірно, глушачи їх.

Війська Національної гвардії України, також направлені в цей район у вівторок, 1 лютого 2022 року, проводили військові навчання у Чорнобилі, всього за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю.

Доглянута траса, що йде від Чорнобиля до Києва, означає, що російські танки можуть легко та швидко штурмувати відстань близько 200 км.

[ + – ] Зона відчуження у Чорнобилі

Російські війська можуть використовувати занедбані чорнобильські будівлі для укриття, оскільки українське командування може побоюватися завдання авіаударів та артилерійських ударів у цій місцевості. Радіоактивний пил, прихований у землі та в будівлях, може бути викинутий у повітря вибуховими речовинами у разі бомбардування.

Надсекретні дороги через густі соснові ліси досі у хорошому стані, і також можуть бути використані силами вторгнення. Забетоновані доріжки оточені соснами висотою близько 30 метрів, які можуть легко приховати атакувальників, які переховуються в оборонних позиціях від танків.

Якщо почнеться вторгнення

Чорнобиль-2 — надсекретне радянське селище. Наразі він закинутий, але колись тут стояла система раннього попередження про ракетні атаки "Дуга" — одна з трьох, побудованих у Радянському Союзі. Поруч знаходиться забетонований реактор №4 Чорнобильської атомної станції. Атака росіян на Київ може розгорнутися саме звідси.

[ + – ] Чорнобиль – близько до білоруського кордону

У занедбаних будівлях у районі Чорнобиля зможе ховатися російський спецназ, який стоїть на чолі колони вторгнення.

Наразі, в Білорусі зосереджено до 80 тисяч російських та білоруських військовослужбовців, які готові розпочати атаку на Київ у будь-який момент — хоча російські військовослужбовці офіційно перебувають тут із метою навчань.

Раніше Фокус повідомляв, що вторгнення російських військ до України призведе до глобальної продовольчої кризи.

Тим часом глава Міноборони України Олексій Резніков вважає, що у проведенні в країні додаткової мобілізації немає необхідності, оскільки це може викликати у населення паніку.

Раніше представники Держдепу США повідомляли, що Росія розпочне військове вторгнення на українську територію до кінця лютого 2022 року.