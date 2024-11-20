Сьогодні STALKER 2: Heart of Chornobyl виходить у реліз: що відомо про гру (фото, відео)
Фанати франшизи S.T.A.L.K.E.R. чекали на реліз нової частини понад 10 років. Розробники сподіваються, що їхній продукт підійме престиж України та покаже світові, що ми маємо якісні технології та мистецтво.
У середу 20 листопада о 18:00 за київським часом відбудеться реліз комп'ютерної S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра вже очолює рейтинг "Хіти продажу" Steam, випередивши Counter-Strike 2 і PUBG: BATTLEGROUNDS. Фокус зібрав усе, що варто знати про нову частину культової гри.
До релізу Stalker 2 сьогодні компанія GSC Game World випустила новий трейлер. На відео можна побачити похмурі локації Чорнобильської зони, підземні лабораторії, головних персонажів історії та мутантів, які полюватимуть на гравців.
На Steam гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl тримається в топі продажів. Порівняно з минулим тижнем вона піднялася на 15 сходинок і зайняла перше місце, обігнавши безплатний Counter-Strike 2 і PUBG: BATTLEGROUNDS.
Реліз STALKER 2: які системні вимоги та вартість
Гру наразі пропонують купити у трьох варіантах видання. Стандартний пакет коштує 1399 грн, Deluxe — 1899 грн, Ultimate — 2549 грн. На сайті S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl компанія-розробник GSC Game World вказала, який ПК потрібен для комфортної гри.
Мінімальні вимоги:
- Процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i7-7700K;
- Оперативна пам’ять: 16 GB;
- Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, Intel Arc A750;
- Місце на диску: 160 GB;
- Додатково: SSD.
Для комфортної гри з високими налаштуваннями графіки розробники рекомендують:
- Процесор: AMD Ryzen 7 5800X або Intel Core i7-11700K;
- Оперативна пам’ять: 32 GB ОЗП;
- Відеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti або Nvidia GeForce RTX 4070;
- Місце на диску: 160 GB;
- Додатково: SSD
Зазначимо, 15 листопада ЗМІ писали, що системні вимоги гри виявилися не такими, як повідомлялось. Компанія Nvidia провела тести системних вимог для гри S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl і з'ясувала, що навіть відеокарта GeForce RTX 4090 не гарантує роздільну здатність 60 FPS.
У компанії-розробнику GSC пояснили, що системні вимоги вказали з урахуванням технологій апскейла і суперсемплінгу, як у Nvidia DLSS і AMD FSR.
Проте в початковому анонсі про ці технології не йшлося, тож геймери висловлювали розчарування. Одного з шанувальників, який звинуватив компанію в брехні, навіть забанили у спільноті Steam, проте компанія швидко зняла бан і пояснила, що гравця заблокував новий модератор.
Реліз STALKER 2 сьогодні: історія створення гри
Нова частина франшизи S.T.A.L.K.E.R., яка сьогодні виходить у продаж, стала найбільш очікуваною новинкою на платформі Steam.
Ідея створення другої частини у компанії GSC Game World Global Ltd з'явилася у 2012 році, однак компанія тимчасово закрилася й проєкт відклали. Після відродження GSC Game World у 2014 році компанія здійснила вдалий реліз Cossacks 3 у 2016-му й іще за два роки оголосила про відновлення роботи над S.T.A.L.K.E.R 2.
У червні 2020 року випустили перший офіційний тизер до гри, ще через рік — перший геймплейний трейлер. Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl мав відбутися 28 квітня 2022 року, однак його довелося відкласти через повномасштабне вторгнення РФ до України.
Частина розробників пішла на фронт, а засновник компанії Сергій Григорович заснував фонд допомоги ЗСУ та створив школу операторів дронів. У назві змінили русифікований топонім: "Heart of Chernobyl" стала українізованою "Heart of Chornobyl", реліз гри у РФ скасували, а російську озвучку з гри прибрали, залишивши тільки субтитри.
Більшість працівників релокували до Праги й продовжили роботу. У грудні 2022 року компанія випустила новий трейлер, в якому анонсувала реліз у 2023-му. Проте вихід гри ще кілька разів переносили, доки не повідомили остаточну дату — 20 листопада 2024 року.
Вихід STALKER 2: росіяни шукають у грі екстремізм
Заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Антон Горєлкін 11 листопада заявив, що компанія GSC Game World фінансово допомагає ЗСУ, тому росіяни можуть опинитись у в'язниці, граючи у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Лише за купівлю гри не саджатимуть, сказав Горєлкін. Однак російські спецслужби вивчать S.T.A.L.K.E.R. 2 на предмет забороненого контенту, і якщо його знайдуть — російських шанувальників гри чекають "найсуворіші заходи".
Ігровий і генеральний директор студії GSC Game World Євген Григорович розповідав, чому гра важлива для всієї України. Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2, за його словами, зможе довести світові, що в Україні є круте мистецтво й технології, та допомогти країні отримати більше підтримки в протидії російській агресії. Творці проєкту ставили перед собою мету показати гравцям по всій планеті, що в Україні відбувається не просто локальний конфлікт, а найбільша війна ХХІ століття.
"Це найбільший вплив, який, як мені здається, ми можемо здійснити. Для художника не завжди розумно брати в руки зброю та йти на фронт, якщо в нього немає бойового досвіду. Але вони можуть допомогти іншим способом, і ми намагаємося допомогти", — сказав Євген Григорович.
STALKER 2 виходить у реліз сьогодні: відгуки про гру
Раніше свої відгуки на демоверсії гри S.T.A.L.K.E.R. 2 лишили українські та іноземні журналісти й оглядачі.
Журналіст Том Воррен із The Verge та оглядач Джон Ліннеман із Digital Foundry відзначили високу якість графіки та технічні характеристики.
На сайті українського GameDev DOU редакція хвалить атмосферу, а американський IGN на своєму Youtube-каналі у фінальному превʼю до гри на Youtube заявили, що розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl створили "щось особливе".
У GameSpot сказали, що гра є "чимось лякаючим, однак створює дивно привабливе повернення в зону".
Windows Central припустили, що Stalker 2 є претендентом на звання кращої гри року та "підніме франшизу на абсолютно нові висоти".